ZETA　因幡電機産業<9934>運営のECサイト「Yattaro(ヤッタロウ)」に「ZETA SEARCH」が導入

ZETA＜6031＞は2日、同社が提供するEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が、因幡電機産業＜9934＞が運営する電設資材卸売りECサイト「Yattaro(ヤッタロウ)」に導入されたことを発表した。
因幡電機産業は電設資材業界最大級の専門商社として「省エネルギー、省資源など地球環境に配慮し、豊かで快適な社会づくりに貢献する」を経営の基本理念に掲げ、照明・空調・通信設備など建物に欠かせない電気設備の供給を行っている。運営する電設資材卸売りECサイト「Yattaro」は、自社ブランドを中心に電材卸店や電気工事店向けに現場作業で必要な商品を「カンタン」「便利」に発注できるサービスを提供しており、電設資材供給のプラットフォームとして現場の効率化を支えている。
「Yattaro」に「ZETA SEARCH」が導入され、快適な顧客体験の提供やサイトの利便性向上をサポートしている。配管部材や照明器具などのカテゴリごとに、寸法・口径・質量・材質など業界特有のスペック項目による絞り込みが可能で、専門的なニーズに応じた検索精度の向上と快適な検索体験の提供に寄与している。
ZETAはAIを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供する。《AK》
