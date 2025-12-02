*14:24JST ZETA---Shopifyパートナープログラムに参加

ZETA＜6031＞は1日、Shopifyのパートナープログラムに参加し、EC商品検索エンジン「ZETA SEARCH」をShopify App Storeで提供開始すると発表した。

Shopifyを活用するEC事業者においては、近年カスタマーエクスペリエンス（CX）領域の高度化ニーズが高まっている。同社はこれまで、商品検索やサイト内検索の機能強化を通じて、事業者の課題解決と価値創出を支援してきた実績がある。

同社は、「ZETA SEARCH」のほかにも、口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」、ハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」を含む「ZETA CXシリーズ」を展開しており、これらを通じて売上拡大と顧客体験価値の向上を図るソリューションを提供している。

今回のパートナープログラム参加により、同社はShopifyを利用する事業者向けに技術連携やデータ統合の選択肢を拡張し、アプリおよびデータ連携によるCX改善機能の強化を推進する。今後は、商品検索のさらなる高度化やUGC活用によるCX強化に取り組み、Shopify利用事業者の成長支援を強化する。《AK》