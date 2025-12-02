*11:18JST インテリックスホールディングス---インテリックスホールディングスを設立

インテリックスホールディングス＜463A＞は1日、単独株式移転により設立するインテリックスの完全親会社として設立され、東京証券取引所スタンダード市場に上場したことを発表。

インテリックスホールディングスの概要は、上場取引所は東京証券取引所スタンダード市場、上場日は2025年12月1日、証券コードは463A、売買単位は100株、所在地は東京都渋谷区桜丘町3番2号渋谷サクラステージSAKURAタワー9F。事業内容は不動産売買、不動産賃貸業、不動産コンサルティングを営むグループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務。資本金は4.13億円、発行済株式総数は 8,932,100株。

同社は、2025年に創立30周年を迎え、次の10年そしてその先を見据えて、より機動的に経営を実践し、かつより強度の高いガバナンス体制の構築、次世代経営者の育成を推進するために、1日、純粋持株会社体制へ移行した。《AK》