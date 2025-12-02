*10:43JST フォーバル---人的資本経営の高度化と透明性強化「Human Capital Report 2025」を発行

フォーバル＜8275＞は28日、人的資本に関する同社の取り組みをまとめた「Human Capital Report 2025」を発行したと発表した。

今期で3回目の発行となる「Human Capital Report 2025」では、人的資本に関する情報開示の国際ガイドライン「ISO 30414」に基づき、同社の人的資本経営に対する考え方や取り組みを報告している。特に、エンゲージメント向上の施策や、ESGデータブック(S:社会)の内容を一層充実させている。

同社は、本レポートを通じ、ステークホルダーに同社の活動を理解してもらい、建設的な対話を図りながら、人的資本経営の「新しいあたりまえ」を創出し、中小・小規模企業の経営を可視化伴走型で支援する「企業ドクター(次世代経営コンサルタント)集団」としてこれからも顧客の利益に貢献していく。《AK》