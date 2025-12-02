*10:28JST テリロジーHD---連結子会社テリロジーサービスウェアによる翻訳・通訳・講師派遣事業譲受

テリロジーホールディングス＜5133＞は1日、連結子会社テリロジーサービスウェア（本社：東京都千代田区）が、ワールドシティおよびワンプラネットから、両社が展開していた翻訳・通訳および講師派遣事業について事業譲渡契約を締結し、2025年11月30日付で譲受したことを発表した。

テリロジーサービスウェアは2017年に会社を設立し、ビジュアルコミュニケーションに関するソリューション事業やネットワークセキュリティに関するネットワークサービス事業を中核に、市場及び顧客ニーズに対応したICTソリューションサービス事業を展開している。

またテリロジーサービスウェアでは、従来訪日外国人・在留外国人とのコミュニケーションに関する課題の解決を図ってきたが、今回のワールドシティ、ワンプラネットからの翻訳・通訳・講師派遣の事業譲受により、顧客のさらなる要望、期待に応えることが可能となる。

今後は、ワールドシティ、ワンプラネットが築き上げてきた専門性と信頼を基盤に、テリロジーサービスウェアの既存サービスと一体化させ、顧客の多様なニーズにワンストップで応えることができる体制を構築する。これにより、事業のさらなる発展を目指すとともに、国際社会のコミュニケーション円滑化にも一層貢献していく。《AK》