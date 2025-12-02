カルビー、国内スナック事業を統合、ジャパンフリトレーの営業・物流機能を移管

■営業・物流をカルビー本体に集約しサプライチェーンを最適化

カルビー<2229>(東証プライム)は12月1日、連結子会社ジャパンフリトレーが担う営業・物流機能を2026年10月にカルビーへ移管し、国内スナック事業として統合すると発表した。国内市場の競争激化を背景に、グループ全体での事業運営効率化と競争力強化を図ることが狙いである。統合によりサプライチェーンや営業体制を一元化し、取引先や消費者への提案力向上を目指す方針が示された。

ジャパンフリトレーは「マイクポップコーン」「ドリトス」などFrito-Layブランドの製造販売を行い、コーンスナック市場でシェアNo.1を誇る企業である。統合後も同社はマーケティング機能および商品の製造を引き続き担い、カルビーとは異なるラインアップを提供しながらグループの価値最大化に寄与する。今回の機能移管は、既存の強みを維持しつつグループシナジーを拡大する取り組みと位置づけられている。

統合の実施日は2026年10月1日以降とされ、営業活動、代金決済、受注・物流などの業務がカルビーに一括移管される。カルビーグループは今回の統合により、リソース最適化、営業力強化、新たな価値創出の3点を柱として国内スナック事業の成長加速を掲げている。効率的な事業運営と付加価値商品の提供を通じ、国内市場での競争力向上を目指すとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】銀行株とコメ関連株に投資妙味、休暇明け相場で注目（2025/08/18）

・【株式市場特集】決算発表と好材料同時発表で株価急伸の銘柄群を分析（2025/08/12）

・【株式市場特集】株主還元強化で市場に安心感、好業績企業が牽引する新たな投資トレンド（2025/08/04）

・【株式市場特集】利上げなら銀行・円高メリット株、据え置きなら不動産株、日銀金融政策の行方（2025/07/28）

