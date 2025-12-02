*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 Link-U グループ、トリケミカル研究所、キヤノン電子など

銘柄名<コード>1日終値⇒前日比

JDSC＜4418＞ 1270 -8

環境省の公募事業受託を発表。

カイオム＜4583＞ 116 -10

第三者割当による新株予約権発行で潜在的な希薄化リスクを警戒。

fonfun＜2323＞ 778 -5

持ち分法適用会社のマイクロウェーブデジタルを完全子会社化。

ベストワンドットコム＜6577＞ 2039 +38

11月の月間予約受注額が4.4億円（前年同月比80.5％増）と過去最高更新。

グリーンエナジー＆カンパニー＜1436＞ 2162 +14

福島県矢吹町の系統用蓄電池施設の工事を受注。

ウェルディッシュ＜2901＞ 612 +10

防衛省と販売契約を締結。

キヤノン電子＜7739＞3260 +504

キヤノンが3650円でTOBを実施。

Link-U グループ＜4446＞ 1550 +300

サウジアラビア社との業務提携を引き続き期待材料視。

トリケミカル研究所＜4369＞ 3295 +503

第3四半期決算受けて過度な警戒感も後退へ。

日鉄ソリューションズ＜2327＞ 4109 +287

再編の観測報道など受けて思惑買い先行。

プレス工業＜7246＞ 820 +28

岡三証券では投資判断を格上げ。

SWCC＜5805＞ 11180 +520

SMBC日興証券では目標株価を引き上げ。

筑波銀行＜8338＞ 397 +10

日銀の利上げ期待で銀行株が高い。

SBIアルヒ＜7198＞ 922 +37

国内金利の上昇を手掛かり材料視。

日油＜4403＞ 3255 +86

野村證券では目標株価を引き上げ。

KOA＜6999＞ 1362 +33

四季報情報などを手掛かり材料視か。

ユニチカ＜3103＞ 325 -44

連日の株価急騰にさすがに過熱警戒感。

フジクラ＜5803＞ 16345 -1605

地合い悪化でAI・半導体関連にはあらためて過熱警戒感も。

テクセンドフォトマスク＜429A＞ 3070 -280

半導体下落で戻り売りが優勢に。

第一稀元素化学工業＜4082＞ 1130 -90

地合い悪化で短期資金の手仕舞い売りが優勢に。

三井金属<5706> 16620 -1210

AI関連株が総じて下落となり。

宮地エンジニアリンググループ<3431> 1855 -145

先週末には説明会が開催されているもようだが。

住友ファーマ<4506> 2570 -160

高値圏で利食い売り向かう展開にも。

東京電力HD<9501> 716 -77

新潟県知事の再稼働容認表明以降は出尽くし感優勢。

KLab<3656> 232 -18

地合い悪化で短期資金のムードも悪化。

三井E＆S<7003> 6464 -403

先週末はゴールドマン・サックス証券買い推奨で大幅高も。《CS》