オートサーバー---2025年12月期11月度 ASNET 取引台数実績（速報値）を発表

オートサーバー＜5589＞は1日、運営する会員制中古車流通サービスプラットフォーム「ASNET」における2025 年12月期11月度の取引台数実績(速報値)を発表した。

2025年12月期11月度はASNET全体の取引台数は19,640台となり、前年同月比が98.37％（台数比△344台）と5か月ぶりに前年同月を下回った。

主要オークション取引曜日である金曜日が昨年度よりも1日少ないものの、ASNET事業の成長は順調に継続している模様であり、11月度の台数実績としては過去9年間（2017-2025年）で2番目に多い取引台数（最多は2024年度の19,984台）となっており、平年（過去2017-2024年）の取引台数（19,038台）との対比も108.8％と大きく伸びている。

ASNETのサービス別(オークション代行サービス及びASワンプラサービス)の取引台数内訳は四半期毎の決算短信にて開示されるが、足元ではオークション相場の高騰によりオークション代行サービスの取引台数が足踏みする一方、ASワンプラサービスに需要が集まっている模様だ。《AK》