出来高変化率ランキング（10時台）～ミナトHD、オプトエレクトなどがランクイン

2025年12月1日 10:56

記事提供元：フィスコ

*10:56JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ミナトHD、オプトエレクトなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月1日　10:30　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6664＞ オプトエレクト　　 1385200 　3007.14　 386.5% 0.293%
＜381A＞ iF米債35　　　　15969 　27203.721　 359.37% -0.0058%
＜206A＞ PRISMBio　　5430500 　55640.86　 315.95% 0.1888%
＜2097＞ GX住宅Jリ　　　　21718 　1089.713　 314.37% -0.0046%
＜6840＞ AKIBA　　　　　2099400 　72031.28　 266.09% 0.0813%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　61500 　57068.096　 251.11% -0.0044%
＜6819＞ 伊豆SR　　　　　　66500 　5414.04　 227.96% -0.0021%
＜5162＞ 朝日ラバー　　　　　14000 　1356.2　 224.6% -0.0014%
＜6470＞ 大豊工業　　　　　　496200 　49331.58　 224% 0.0249%
＜7425＞ 初穂商事　　　　　　3500 　1375.7　 219.96% 0.0211%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　96533 　127617.576　 212.66% -0.0044%
＜6190＞ PXB　　　　　　　364400 　27353.42　 210.76% 0.172%
＜6862＞ ミナトHD　　　　　496300 　94156.98　 205.6% 0.1144%
＜380A＞ GXチャイナテク　　266206 　48785.586　 200.2% -0.0042%
＜2112＞ 塩水糖　　　　　　　737100 　76551.72　 194.68% -0.0754%
＜3431＞ 宮地エンジ　　　　　346900 　121265.88　 193.45% -0.0665%
＜6998＞ 日タングス　　　　　24700 　6454.36　 192.17% 0.0486%
＜2004＞ 昭和産　　　　　　　155900 　116354.9　 190.99% -0.0463%
＜7985＞ ネポン　　　　　　　12800 　3346.64　 185.2% -0.0423%
＜5244＞ jig．jp　　　　1365900 　60441.22　 185.12% -0.0158%
<2846> NFダウHE　　　　59455 　27375.761　 184.62% -0.0012%
<2013> 米高配当　　　　　　874930 　84714.836　 181.66% -0.0076%
<2254> GX中国EV　　　　228510 　93964.378　 177.39% 0.012%
<5013> ユシロ　　　　　　　94400 　44376.66　 177.06% 0.0713%
<5282> ジオスター　　　　　182700 　12862.48　 160.52% 0.0344%
<235A> GX高配30　　　　81658 　27261.465　 158.82% -0.0064%
<1660> MXS高利J　　　　10679 　40636.472　 157.39% -0.0042%
<9171> 栗林船　　　　　　　18300 　6926.5　 156.71% 0.0108%
<7218> 田中精密　　　　　　21400 　5154.38　 154.54% 0.0152%
<2510> NF国内債　　　　　235910 　53068.64　 152.24% -0.0009%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

