*10:56JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ミナトHD、オプトエレクトなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [12月1日 10:30 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6664＞ オプトエレクト 1385200 3007.14 386.5% 0.293%

＜381A＞ iF米債35 15969 27203.721 359.37% -0.0058%

＜206A＞ PRISMBio 5430500 55640.86 315.95% 0.1888%

＜2097＞ GX住宅Jリ 21718 1089.713 314.37% -0.0046%

＜6840＞ AKIBA 2099400 72031.28 266.09% 0.0813%

＜2569＞ 上場NSQヘ 61500 57068.096 251.11% -0.0044%

＜6819＞ 伊豆SR 66500 5414.04 227.96% -0.0021%

＜5162＞ 朝日ラバー 14000 1356.2 224.6% -0.0014%

＜6470＞ 大豊工業 496200 49331.58 224% 0.0249%

＜7425＞ 初穂商事 3500 1375.7 219.96% 0.0211%

＜2568＞ 上場NSQ 96533 127617.576 212.66% -0.0044%

＜6190＞ PXB 364400 27353.42 210.76% 0.172%

＜6862＞ ミナトHD 496300 94156.98 205.6% 0.1144%

＜380A＞ GXチャイナテク 266206 48785.586 200.2% -0.0042%

＜2112＞ 塩水糖 737100 76551.72 194.68% -0.0754%

＜3431＞ 宮地エンジ 346900 121265.88 193.45% -0.0665%

＜6998＞ 日タングス 24700 6454.36 192.17% 0.0486%

＜2004＞ 昭和産 155900 116354.9 190.99% -0.0463%

＜7985＞ ネポン 12800 3346.64 185.2% -0.0423%

＜5244＞ jig．jp 1365900 60441.22 185.12% -0.0158%

<2846> NFダウHE 59455 27375.761 184.62% -0.0012%

<2013> 米高配当 874930 84714.836 181.66% -0.0076%

<2254> GX中国EV 228510 93964.378 177.39% 0.012%

<5013> ユシロ 94400 44376.66 177.06% 0.0713%

<5282> ジオスター 182700 12862.48 160.52% 0.0344%

<235A> GX高配30 81658 27261.465 158.82% -0.0064%

<1660> MXS高利J 10679 40636.472 157.39% -0.0042%

<9171> 栗林船 18300 6926.5 156.71% 0.0108%

<7218> 田中精密 21400 5154.38 154.54% 0.0152%

<2510> NF国内債 235910 53068.64 152.24% -0.0009%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》