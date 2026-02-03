*07:24JST 2日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は反発、強い製造業指標を好感

■NY株式：米国株式市場は反発、強い製造業指標を好感

米国株式市場は反発。ダウ平均は515.19ドル高の49407.66ドル、ナスダックは130.29ポイント高の23592.11で取引を終了した。

1月ISM製造業景況指数や製造業PMIが予想を上回る強い結果を受け、成長見通しが改善し、寄り付き後、上昇。ナスダックは金利高や半導体が冴えず伸び悩んだものの相場は終日堅調に推移した。終盤にかけて上げ幅を拡大し終了。セクター別ではテクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、エネルギーが下落した。

統合型レアアース生産企業のMPマテリアルズ（MP）は、トランプ政権が中国依存を削減する取り組みで戦略的重要鉱物備蓄を開始する計画を明らかにし、上昇。肉食品メーカーのタイソン・フーズ（TSN）は第1四半期決算で調整後の1株当たり利益や売り上げが予想を上回り上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）はオープンAIとの合意を巡る「行き詰まり」が報じられ、下落。エンターテインメントのウォルト・ディズニー・カンパニー（DIS）は第1四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回ったものの、映画部門や遊園地などのパーク部門の低迷で、見通しが冴えず売られた。ソフトウエア・メーカーのオラクル（ORCL）は人工知能（AI）関連の大規模支出計画が警戒され、下落。

ソフトウエアメーカーのパランティア・テクノロジーズ（PLTR）は取引終了後に四半期決算を発表。見通しが予想を上回り、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）



■NY為替：米1月ISM製造業が好調＆アトランタ連銀総裁のタカ派発言で長期金利上昇、ドル続伸

2日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円94銭から155円79銭まで上昇し、155円59銭で引けた。米国の1月ISM製造業景況指数が予想外に改善し、活動拡大圏を回復したほか、ボスティック米アトランタ連銀総裁のタカ派発言で長期金利上昇に伴いドル買いが強まった。

ユーロ・ドルは1.1850ドルから1.1776ドルまで下落し、1.1792ドルで引けた。ユーロ・円は183円74銭へ強含んだのち、183円34銭まで反落した。ポンド・ドルは1.3686ドルから、1.3623ドルまで下落した。ドル・スイスは0.7760フランから0.7817フランまで上昇した。

■NY原油：大幅安、米国によるイラン攻撃の可能性は低下

2日のNY原油先物3月限は大幅安。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－3.07ドル（－4.71％）の62.14ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.39－64.74ドル。アジア市場の序盤で64.74ドルまで買われたが、その後はじり安となり、ロンドン市場で61.39ドルまで値下がり。米国によるイラン攻撃の可能性は低下したとの見方で調整的な売りが増えた。ただ、米国市場で62.57ドルまで反発し、通常取引終了後の時間外取引では主に62ドル台前半で推移した。



■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 54.03ドル +0.83ドル（+1.56％）

モルガン・スタンレー（MS） 185.10ドル +2.30ドル（+1.25％）

ゴールドマン・サックス（GS）946.33ドル +10.92ドル（+1.16％）

インテル（INTC） 48.81ドル +2.34ドル（+5.03％）

アップル（AAPL） 270.01ドル +10.53ドル（+4.05％）

アルファベット（GOOG） 344.90ドル +6.37ドル（+1.88％）

メタ（META） 706.41ドル -10.09ドル（-1.40％）

キャタピラー（CAT） 690.91ドル +33.55ドル（+5.10％）

アルコア（AA） 58.21ドル +1.40ドル（+2.46％）

ウォルマート（WMT） 124.06ドル +4.92ドル（+4.12％）《YY》