*06:08JST 米国株式市場は続伸、小売や年内の利下げ期待が支援（28日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（28日）

DEC24

Ｏ 50140（ドル建て）

Ｈ 50370

Ｌ 49990

Ｃ 50245 大証比-5（イブニング比-35）

Vol 2169



DEC24

Ｏ 50175（円建て）

Ｈ 50340

Ｌ 49960

Ｃ 50230 大証比-20（イブニング比-50）

Vol 11330

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（28日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル156.08円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、日本郵

政＜6178＞、日本電産＜6594＞、テルモ＜4543＞、ルネサス＜6723＞、信越化学工業<4063

>、デンソー＜6902＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 201.87 -0.57 3151 18

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.78 -0.03 2463 39.5

8035 (TOELY) 東京エレク 102.44 0.63 31978 178

6758 (SONY.N) ソニー 29.35 0.27 4581 6

9432 (NTTYY) NTT 24.87 0.06 155 -0.8

8058 (MTSUY) 三菱商事 23.64 -0.07 3690 -12

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.99 0.47 4993 25

9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.53 -0.21 57016 -124

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 53.81 1.01 16797 -28

4063 (SHECY) 信越化学工業 14.95 0.10 4667 -35

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 119.93 -0.13 9359 -1

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 18.22 0.38 4740 42

8031 (MITSY) 三井物産 531.00 -3.50 4144 -3

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.21 -0.09 7968 -38

4568 (DSNKY) 第一三共 24.60 -0.15 3840 -24

9433 (KDDIY) KDDI 17.19 -0.12 2683 -6.5

7974 (NTDOY) 任天堂 21.16 -0.06 13211 -69

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.27 -0.59 5505 -4

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.25 -0.05 1574 2

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.84 -0.03 5881 14

6902 (DNZOY) デンソー 13.10 -0.11 2045 -14.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.72 -0.78 8341 -33

4661 (OLCLY) オリエンランド 19.20 -0.16 2997 -10

8411 (MFG.N) みずほFG 7.10 0.01 5541 68

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.99 -0.12 20275 -10

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.42 -0.10 4501 -5

7741 (HOCPY) HOYA 150.48 -2.33 23487 37

6503 (MIELY) 三菱電機 54.08 -1.01 4220 -3

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.29 0.06 3212 -1

7751 (CAJPY) キヤノン 29.41 -0.01 4590 -16

6273 (SMCAY) SMC 17.58 -0.12 54878 -2

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.46 -0.99 1477 -400.5

6146 (DSCSY) ディスコ 27.90 -0.70 43546 -184

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.73 -0.11 2143 -5

8053 (SSUMY) 住友商事 31.43 0.59 4906 8

6702 (FJTSY) 富士通 26.50 -0.57 4136 -11

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 111.62 -0.93 17422 -58

5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.48 0.00 7330 7

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.15 0.00 1428 -107

8002 (MARUY) 丸紅 263.82 2.78 4118 -1

6723 (RNECY) ルネサス 5.88 -0.04 1836 -15.5

6954 (FANUY) ファナック 16.04 0.09 5007 -19

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 22.19 0.15 3463 -2

8801 (MTSFY) 三井不動産 35.20 -0.30 1831 -2.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.84 -0.33 5126 4

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.71 0.00 3343 -17

6594 (NJDCY) 日本電産 3.08 -0.01 1923 -46

6857 (ATEYY) アドバンテスト 132.80 5.20 20727 152

4543 (TRUMY) テルモ 15.49 -0.33 2418 -22

8591 (IX.N) オリックス 27.35 0.33 4269 26

（時価総額上位50位、1ドル156.08円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（28日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 20.35 1588 158 11.05

5020 (JXHLY) ENEOS 14.50 1132 103.5 10.06

3659 (NEXOY) ネクソン 25.26 3943 144 3.79

9735 (SOMLY) セコム 8.67 5413 134 2.54

9107 (KAIKY) 川崎汽船 13.62 2126 47.5 2.29

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（28日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.46 1477 -400.5 -21.33

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.15 1428 -107 -6.97

8830 (SURYY) 住友不動産 22.80 7117 -425 -5.64

7259 (ASEKY) アイシン精機 17.20 2685 -95 -3.42

6594 (NJDCY) 日本電産 3.08 1923 -46 -2.34



「米国株式市場概況」（28日）

ＮＹＤＯＷ

終値：47716.42 前日比：289.30

始値：47482.25 高値：47750.77 安値：47475.61

年初来高値：48254.82 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23365.69 前日比：151.00

始値：23291.59 高値：23365.79 安値：23250.51

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6849.09 前日比：36.48

始値：6822.52 高値：6850.86 安値：6819.75

年初来高値：6890.89 年初来安値：4982.77

米30年国債 4.665％ 米10年国債 4.014％



米国株式市場は続伸。ダウ平均は289.30ドル高の47716.42ドル、ナスダックは151.0

0ポイント高の23365.69で取引を終了した。

年末商戦に向けた好調な消費動向が報じられ、寄り付き後、上昇。感謝祭の翌日で

短縮取引となる中、小売が好調で相場を支援したほか、利下げ期待を受けた買いが

続き終日堅調に推移し、終了した。セクター別ではエネルギー、小売、ソフトウエ

アサービスが上昇した一方、医薬品・バイオテクが下落。

半導体のインテル（INTC）は同社が携帯端末アップル（AAPL）のMプロセッサー供給

を開始する見通しをアナリストが指摘し、上昇。オンライン小売のアマゾン（AMZ

N）やディスカウント小売ターゲット（TGT）、ウォルマート（WMT）はブラックフラ

イデーでの売り上げ増期待にそれぞれ上昇。金融サービス会社のジェフリーズ・フ

ァイナンシャル・グループ（JEF）は証券取引委員会（SEC）が経営破綻した自動車

部品メーカーのファースト・ブランズ・グループとの関係を巡り同社を調査してい

るとの報道が嫌気され、下落した。

シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）は28日、冷却システムの不具合によりアジ

ア、欧州時間帯で10時間取引を停止したのち、主要業務を再開した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》