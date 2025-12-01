ジープ、レネゲード限定車「North Star Edition」を12月13日に発売

Stellantisジャパンは11月27日、ジープのコンパクトSUVであるレネゲードの「North Star Edition」を、12月13日に150台限定で発売すると発表した。希望小売価格は547万円。

限定車のベースになっているのは「ALTITUDE e-Hybrid」。2025年7月に発売された、レネゲードのマイルドハイブリッドモデルだ。1.5Lのターボエンジンに48Vモーターを組み合わせており、加速性能と燃費性能を両立。街乗りからアウトドアまで幅広く対応できるとして、ユーザーから高い評価を得ている。

今回の限定車は、力強くも洗練されたデザインが特徴。エクステリアカラーに新色「テクノグリーン」を使っており、これにブラックのルーフやホイールなどを組み合わせた。こうした工夫により、普段のレネゲードと違った形で、上質かつ気品のある雰囲気を感じられる。

左右のフロントフェンダーには、専用バッジを装着。ボンネットにも「North Star」グラフィック入りのデカールを施し、特別性を際立たせている。

インテリアでは、ジープ初の高強度ファブリック専用シートを採用。同素材の標準的なものと比較して、約3倍の耐久性を誇る。エアコンベゼルやシートのステッチなどにはグリーンのアクセントが入っており、エクステリアとの統一性が感じられる。さらにデュアルペインパノラミックサンルーフも標準装備し、前部にパワーサンシェード、後部に固定ガラスを設けることで、どの座席でも空を眺められるようになった。

ジープは「North Star Edition」の特設サイトをオープンしており、12月13日～14日には発売記念イベントとして「Renegade North Star Fair」を開催予定。フェア期間中に同車を試乗すると「Jeepオリジナルカレンダー2026」がプレゼントされる。