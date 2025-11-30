コレックHD、デジタルガレージのアプリ外課金「アプリペイ」採用、攻略サイト「アルテマ」と連携し新価値創出

■攻略情報と購入体験を一体化、ユーザーの課金利便性を強化

コレックホールディングス<6578>(東証スタンダード)は11月28日、同社が運営する国内最大級のゲーム攻略サイト「アルテマ」が、デジタルガレージ<4819>(東証プライム)のアプリ外課金サービス「アプリペイ」との連携により「アプリペイメディアネットワーク」に加入し、メディア協業を開始したと発表した。アプリ外課金はアプリ外のウェブ上で決済を行う方式で、決済手数料の負担軽減を通じたユーザー体験の向上が期待されている。

同社はこれまでアプリ外課金サービスを提供し利便性向上に取り組んできたが、対象タイトル拡大への要望が高まっていた。今回の「アプリペイ」導入により、アルテマ内の対象ページにアプリペイストアへのリンクを設置し、攻略ページ閲覧者の高い課金意欲を生かした購入動線を構築する。これにより、アプリ外課金の認知拡大、ユーザーへの経済的メリット提供、ユーザー体験向上が同時に進む見通しである。

今後は取り扱いタイトルの拡大や導線改善により、情報収集からアイテム購入までを一体化した利便性の高い体験を目指す。デジタルガレージが提供する「アプリペイ」は国内最多の導入実績を持つアプリ外課金プラットフォームで、決済・CMS・サポートを一体で提供する。両社はメディア連携を通じ、アプリ市場全体の活性化にも寄与するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】銀行株とコメ関連株に投資妙味、休暇明け相場で注目（2025/08/18）

・【株式市場特集】決算発表と好材料同時発表で株価急伸の銘柄群を分析（2025/08/12）

・【株式市場特集】株主還元強化で市場に安心感、好業績企業が牽引する新たな投資トレンド（2025/08/04）

・【株式市場特集】利上げなら銀行・円高メリット株、据え置きなら不動産株、日銀金融政策の行方（2025/07/28）

