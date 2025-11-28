*13:30JST データ・アプリケーション---クラウド型データ連携プラットフォーム「ACMS Cloud」を提供開始

データ・アプリケーション＜3848＞は28日、EDIとiPaaSを融合したクラウド型データ連携プラットフォーム「ACMS Cloud」の提供を開始したと発表した。

DXの加速によりクラウドやSaaSの導入が進む一方で、システム連携や運用コストの複雑化が課題となる中、同社はこれに対応する新サービスとして本製品を開発した。

「ACMS Cloud」は、企業間・社内・クラウド・SaaS間のデータ連携をノーコードで構築可能とし、JX手順、ebXML MS 2.0、AS2、SFTP、Web APIなどの業界標準プロトコルに対応。さらに、AIチャットボットやユーザーアシスタントによる運用支援機能も搭載し、現場での利便性と業務効率向上に寄与する設計となっている。

同社は、EDI市場で培った信頼と技術力を活かし、「EDIもできるiPaaS」という新たなカテゴリを創出。「ACMS Cloud」を通じて、データ連携の民主化と効率化を推進する。《AK》