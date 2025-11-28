ジオコード、ONE　CRUISEと業務提携、Webマーケ領域で人材最適化へ

■専門職種の共有化で全国展開を強化、中長期で企業価値向上を見込む

ジオコード<7357>(東証スタンダード)は11月27日、ONE CRUISEとの業務提携契約を締結したと発表した。両社はいずれもWebマーケティング領域で事業を展開し、ジオコードは東京・大阪、ONE CRUISEは札幌を主要拠点としつつ全国に支社を構える。拠点・顧客層・価格帯の補完性を踏まえ、人材リソースの最適化と顧客層の相互開拓を目的として提携を決めた。

提携では、広告運用者やデザイナーなど専門職種の共有化を進め、両社の強みに応じた機動的なアサインを可能とする体制を構築する。これにより、個社では対応が難しかった新規地域や潜在顧客へのアプローチが可能になると見込む。また、ジオコードが展開する「AI最適化・SEO・Web開発」や営業支援ツール「ネクストSFA」などのクラウドサービスは、ONE CRUISEの顧客層との親和性が高く、販売促進や導入支援で協業する。

協業内容は、広告運用の人事交流や知見共有、新規顧客開拓での共同営業、クラウドDXサービスの販売支援、さらにONE CRUISEの経営管理体制に対する助言など多岐にわたる。提携は同日付で開始しており、短期的な業績影響は軽微だが、中長期的には企業価値向上に寄与するとしている。ジオコードは今後もM&Aを含む他社連携を検討し、非連続な成長機会の獲得を目指すとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

