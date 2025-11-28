*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 プライムストラテジー、岡本硝子、ジャパンエンなど

銘柄名<コード27日終値⇒前日比

ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 2085 -130

26日には大和証券の目標株価引き上げが観測されていたが。

トーセイ＜8923＞ 1653 -94.5

配当権利落ちで手仕舞い売り優勢。

エスプール＜2471＞ 278 -12

11月末権利落ちの影響で。

北海道電力＜9509＞ 1201.5 -56.5

北海道知事が泊原発再稼働を容認方針と伝わり26日上昇も。

三菱マテリアル＜5711＞ 3085 -75

26日には中期経営戦略を発表しているが。

日揮HD＜1963＞ 1884.5 -45

大和証券では来期業績は踊り場と。

プライムストラテジー＜5250＞ 1321 +279

GMOインターGのTOB実施価格にサヤ寄せ続く。

岡本硝子＜7746＞ 380 +80

決算発表後の株価下落にも一巡感で。

プラコー＜6347＞ 309 +43

目先の底打ち感から自律反発へ。

ジャパンエン＜6016＞ 12960 +1080

海運・造船大手の連携や「造船業再生基金」設置など伝わり。

ベクターHD＜2656＞ 139 +15

AI向けGPU調達での提携を引き続き材料視。

メタプラネット＜3350＞ 390 +24

ビットコイン価格上昇を材料視。

助川電気＜7711＞ 7490 +450

核融合発電分野など政策期待が続く。

MITホールディングス＜4016＞ 1121 -176

配当権利落ちで手仕舞い売り。

くろがね工作所＜7997＞ 1028 -162

権利落ちの影響で売り優勢。

シイエヌエス＜4076＞ 1700 +40

ベトナムのICTソリューション企業NTQ社と戦略的協力覚書。

カヤック＜3904＞ 600 +41

発行済株式数の4.3％にあたる70万株上限の自社株買いと買付け委託発表。

MTG＜7806＞ 4570 +80

東海東京が目標株価を引き上げ26日買われる。27日は人気離散。

ジモティー＜7082＞ 971 -5

発行済株式数の1.51％上限の自社株買い発表。上値は重い。

Retty＜7356＞ 169 -7

26日長い上ひげ・陰線となり手仕舞い売り誘う。

ミライロ<335A> 413 +1

ライフプラットフォームに東京都公園協会が参画。上値は重い。

TORICO<7138> 174 -15

200日線が上値抵抗線に。

レナサイエンス<4889> 1997 +71

PAI-1阻害薬併用療法の次相医師主導治験を開始。

CaSy<9215> 999 -72

75日線を下抜け見切り売りも。

坪田ラボ<4890> 396 +21

ハーバード大学発の化粧品ブランド「aeonia」を日本国内で独占販売。《CS》