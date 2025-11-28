関連記事
前日に動いた銘柄 part2 プライムストラテジー、岡本硝子、ジャパンエンなど
銘柄名<コード27日終値⇒前日比
ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 2085 -130
26日には大和証券の目標株価引き上げが観測されていたが。
トーセイ＜8923＞ 1653 -94.5
配当権利落ちで手仕舞い売り優勢。
エスプール＜2471＞ 278 -12
11月末権利落ちの影響で。
北海道電力＜9509＞ 1201.5 -56.5
北海道知事が泊原発再稼働を容認方針と伝わり26日上昇も。
三菱マテリアル＜5711＞ 3085 -75
26日には中期経営戦略を発表しているが。
日揮HD＜1963＞ 1884.5 -45
大和証券では来期業績は踊り場と。
プライムストラテジー＜5250＞ 1321 +279
GMOインターGのTOB実施価格にサヤ寄せ続く。
岡本硝子＜7746＞ 380 +80
決算発表後の株価下落にも一巡感で。
プラコー＜6347＞ 309 +43
目先の底打ち感から自律反発へ。
ジャパンエン＜6016＞ 12960 +1080
海運・造船大手の連携や「造船業再生基金」設置など伝わり。
ベクターHD＜2656＞ 139 +15
AI向けGPU調達での提携を引き続き材料視。
メタプラネット＜3350＞ 390 +24
ビットコイン価格上昇を材料視。
助川電気＜7711＞ 7490 +450
核融合発電分野など政策期待が続く。
MITホールディングス＜4016＞ 1121 -176
配当権利落ちで手仕舞い売り。
くろがね工作所＜7997＞ 1028 -162
権利落ちの影響で売り優勢。
シイエヌエス＜4076＞ 1700 +40
ベトナムのICTソリューション企業NTQ社と戦略的協力覚書。
カヤック＜3904＞ 600 +41
発行済株式数の4.3％にあたる70万株上限の自社株買いと買付け委託発表。
MTG＜7806＞ 4570 +80
東海東京が目標株価を引き上げ26日買われる。27日は人気離散。
ジモティー＜7082＞ 971 -5
発行済株式数の1.51％上限の自社株買い発表。上値は重い。
Retty＜7356＞ 169 -7
26日長い上ひげ・陰線となり手仕舞い売り誘う。
ミライロ<335A> 413 +1
ライフプラットフォームに東京都公園協会が参画。上値は重い。
TORICO<7138> 174 -15
200日線が上値抵抗線に。
レナサイエンス<4889> 1997 +71
PAI-1阻害薬併用療法の次相医師主導治験を開始。
CaSy<9215> 999 -72
75日線を下抜け見切り売りも。
坪田ラボ<4890> 396 +21
ハーバード大学発の化粧品ブランド「aeonia」を日本国内で独占販売。《CS》
