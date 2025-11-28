*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 Link-U グループ、山口FG、スカパーJなど

銘柄名<コード>27日終値⇒前日比

オーバル＜7727＞ 586 +29

発行済株式数の4.74％上限の自社株買い発表。

ラサ商事＜3023＞ 1779 +49

発行済株式数の0.9％上限の自社株買い発表。

フジ日本＜2114＞ 1139 +53

1株を2株に分割。

abc＜8783＞ 290 +21

AI技術を活用したWeb3エンターテインメント領域へ本格参入。

パレモ・HD＜2778＞ 137 +4

11月度の既存店売上高1.9％増。10月度の1.6％減から増加に転じる。

Amazia＜4424＞ 555 -150

26日まで5日連続ストップ高で利益確定売りかさむ。

Link-U グループ＜4446＞ 1117 +150

サウジアラビア社との業務提携を引き続き期待材料視。

山口FG＜8418＞ 2018 +195

自社株買い実施による需給面での下支え効果期待。

スカパーJ＜9412＞ 1917 +184

営業CF比率ランキングで第3位に浮上と。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 16510 +1030

半導体関連株上昇の流れに追随。

レゾナック＜4004＞ 6322 +514

三菱UFJモルガン・スタンレー証券では目標株価を引き上げ。

日本マイクロニクス＜6871＞ 6480 +410

米SOX指数の上昇で半導体関連が高い。

キオクシアHD＜285A＞ 9049 +663

目先の需給懸念で前日に急落した反動も。

テクセンドフォトマスク＜429A＞ 3175 +170

半導体関連株高でリバウンドの動き強める。

JX金属＜5016＞ 1763.5 +122

みずほ証券では目標株価を引き上げ。

日東紡績＜3110＞ 13540 +260

東海東京証券では目標株価を引き上げ。

パナHD＜6752＞ 1933.5 +93.5

ズークスとのリチウムイオン電池複数年供給契約を引き続き材料視も。

ユニチカ＜3103＞ 345 +19

売り方の買い戻しが継続する格好に。

デンカ＜4061＞ 2697.5 +155

メリルリンチ日本証券では投資判断を格上げ。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 4371 +220

他の半導体関連株同様に買いが優勢。

イビデン<4062> 11450 +545

足元では下げきつかったが半導体関連株上昇で。

アドバンテスト<6857> 20410 +950

米SOX指数上昇でリバウンドが継続。

TOPPAN<7911> 4914 +335

デジタル・リアルハイブリッドのCX向上実現サービスを開発とも。

ネクセラファーマ<4565> 834 -53

28年満期ユーロ円CBの条件変更と一部買付けを発表。

FPパートナー<7388> 2255 -137

配当権利落ちで処分売りが優勢に。《CS》