*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 Link-U グループ、山口FG、スカパーJなど
銘柄名<コード>27日終値⇒前日比
オーバル＜7727＞ 586 +29
発行済株式数の4.74％上限の自社株買い発表。
ラサ商事＜3023＞ 1779 +49
発行済株式数の0.9％上限の自社株買い発表。
フジ日本＜2114＞ 1139 +53
1株を2株に分割。
abc＜8783＞ 290 +21
AI技術を活用したWeb3エンターテインメント領域へ本格参入。
パレモ・HD＜2778＞ 137 +4
11月度の既存店売上高1.9％増。10月度の1.6％減から増加に転じる。
Amazia＜4424＞ 555 -150
26日まで5日連続ストップ高で利益確定売りかさむ。
Link-U グループ＜4446＞ 1117 +150
サウジアラビア社との業務提携を引き続き期待材料視。
山口FG＜8418＞ 2018 +195
自社株買い実施による需給面での下支え効果期待。
スカパーJ＜9412＞ 1917 +184
営業CF比率ランキングで第3位に浮上と。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 16510 +1030
半導体関連株上昇の流れに追随。
レゾナック＜4004＞ 6322 +514
三菱UFJモルガン・スタンレー証券では目標株価を引き上げ。
日本マイクロニクス＜6871＞ 6480 +410
米SOX指数の上昇で半導体関連が高い。
キオクシアHD＜285A＞ 9049 +663
目先の需給懸念で前日に急落した反動も。
テクセンドフォトマスク＜429A＞ 3175 +170
半導体関連株高でリバウンドの動き強める。
JX金属＜5016＞ 1763.5 +122
みずほ証券では目標株価を引き上げ。
日東紡績＜3110＞ 13540 +260
東海東京証券では目標株価を引き上げ。
パナHD＜6752＞ 1933.5 +93.5
ズークスとのリチウムイオン電池複数年供給契約を引き続き材料視も。
ユニチカ＜3103＞ 345 +19
売り方の買い戻しが継続する格好に。
デンカ＜4061＞ 2697.5 +155
メリルリンチ日本証券では投資判断を格上げ。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 4371 +220
他の半導体関連株同様に買いが優勢。
イビデン<4062> 11450 +545
足元では下げきつかったが半導体関連株上昇で。
アドバンテスト<6857> 20410 +950
米SOX指数上昇でリバウンドが継続。
TOPPAN<7911> 4914 +335
デジタル・リアルハイブリッドのCX向上実現サービスを開発とも。
ネクセラファーマ<4565> 834 -53
28年満期ユーロ円CBの条件変更と一部買付けを発表。
FPパートナー<7388> 2255 -137
配当権利落ちで処分売りが優勢に。《CS》
