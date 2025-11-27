ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～HSHD、岡本硝子などがランクイン

2025年11月27日 14:51

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月27日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜8699＞ HSHD　　　　　 140100 　23178.52　 210.55% 0.0251%
＜3195＞ ジェネパ　　　　　　855600 　86134.22　 207.97% 0.0646%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　　15709300 　940060.06　 193% 0.2666%
＜7727＞ オーバル　　　　　　469800 　54939.64　 187.99% 0.052%
＜4565＞ ネクセラファーマ　　2787900 　544148.88　 163.07% -0.0766%
＜4935＞ リベルタ　　　　　　307500 　144238.96　 159.82% 0.0464%
＜1712＞ ダイセキソリュ　　　27900 　16566.28　 146.43% -0.0037%
＜2342＞ トランスGG　　　　9107700 　736064.26　 145.88% 0.3238%
＜1541＞ 純プラ信　　　　　　152369 　311499.591　 143.4% 0.0167%
＜2764＞ ひらまつ　　　　　　532200 　15902.96　 142.75% 0.0254%
＜202A＞ 豆蔵　　　　　　　　872100 　784348.08　 137.97% 0.1674%
＜1674＞ プラチナETF　　　4598 　30074.847　 132.09% 0.0406%
＜7711＞ 助川電　　　　　　　1217700 　2733041.6　 129.02% 0.0852%
＜2525＞ NZAM225　　　3098 　38360.64　 127.31% 0.0123%
＜6993＞ 大黒屋　　　　　　　77599800 　2369685.24　 125.59% 0.2894%
＜8418＞ 山口FG　　　　　　2193300 　1373868.5　 122.28% 0.102%
＜7914＞ 共同印　　　　　　　216900 　102062.74　 114.76% -0.008%
＜3911＞ Aiming　　　　498900 　40666.26　 107.57% 0.0303%
＜2743＞ ピクセル　　　　　　4453100 　112262.86　 107.37% -0.1578%
＜9412＞ スカパーJSA　　　1738900 　1340931　 107.33% 0.109%
<3772> ウェルス　　　　　　72100 　34151.94　 105.73% 0.0046%
<4813> ACCESS　　　　702700 　121989　 102.42% -0.0018%
<7388> FPパートナー　　　308200 　233823.06　 101.19% -0.0581%
<3236> プロパスト　　　　　650200 　68882.28　 100.91% 0.0537%
<6226> 守谷輸送　　　　　　146100 　299845.8　 95.64% 0.1057%
<1308> 上場TPX　　　　　736805 　1031456.434　 91.07% 0.004%
<2096> GXオフィスJリ　　13567 　6347.124　 89.55% 0.0084%
<3905> データSEC　　　　2783300 　3212225.84　 85.56% 0.183%
<2841> iFナス100H　　232352 　168923.839　 83.01% 0.0033%
<8399> 琉球銀　　　　　　　336700 　249516.22　 82.5% 0.0488%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

