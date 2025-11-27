関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～HSHD、岡本硝子などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月27日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜8699＞ HSHD 140100 23178.52 210.55% 0.0251%
＜3195＞ ジェネパ 855600 86134.22 207.97% 0.0646%
＜7746＞ 岡本硝子 15709300 940060.06 193% 0.2666%
＜7727＞ オーバル 469800 54939.64 187.99% 0.052%
＜4565＞ ネクセラファーマ 2787900 544148.88 163.07% -0.0766%
＜4935＞ リベルタ 307500 144238.96 159.82% 0.0464%
＜1712＞ ダイセキソリュ 27900 16566.28 146.43% -0.0037%
＜2342＞ トランスGG 9107700 736064.26 145.88% 0.3238%
＜1541＞ 純プラ信 152369 311499.591 143.4% 0.0167%
＜2764＞ ひらまつ 532200 15902.96 142.75% 0.0254%
＜202A＞ 豆蔵 872100 784348.08 137.97% 0.1674%
＜1674＞ プラチナETF 4598 30074.847 132.09% 0.0406%
＜7711＞ 助川電 1217700 2733041.6 129.02% 0.0852%
＜2525＞ NZAM225 3098 38360.64 127.31% 0.0123%
＜6993＞ 大黒屋 77599800 2369685.24 125.59% 0.2894%
＜8418＞ 山口FG 2193300 1373868.5 122.28% 0.102%
＜7914＞ 共同印 216900 102062.74 114.76% -0.008%
＜3911＞ Aiming 498900 40666.26 107.57% 0.0303%
＜2743＞ ピクセル 4453100 112262.86 107.37% -0.1578%
＜9412＞ スカパーJSA 1738900 1340931 107.33% 0.109%
<3772> ウェルス 72100 34151.94 105.73% 0.0046%
<4813> ACCESS 702700 121989 102.42% -0.0018%
<7388> FPパートナー 308200 233823.06 101.19% -0.0581%
<3236> プロパスト 650200 68882.28 100.91% 0.0537%
<6226> 守谷輸送 146100 299845.8 95.64% 0.1057%
<1308> 上場TPX 736805 1031456.434 91.07% 0.004%
<2096> GXオフィスJリ 13567 6347.124 89.55% 0.0084%
<3905> データSEC 2783300 3212225.84 85.56% 0.183%
<2841> iFナス100H 232352 168923.839 83.01% 0.0033%
<8399> 琉球銀 336700 249516.22 82.5% 0.0488%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
