*10:51JST ビジュアル・プロセッシング・ジャパン---GMOメイクショップと協業開始

ビジュアル・プロセッシング・ジャパン＜334A＞は26日、GMOインターネットグループ＜9449＞のGMOメイクショップとパートナー契約を締結し、クラウド型EC構築プラットフォーム「GMOクラウドEC」と自社のDAM・PIM統合ソリューション「CIERTO(シェルト)」との連携を通じて協業を開始したと発表した。

当連携により、両社は、企業のマーケティングDX推進を支援すべく、商品情報・コンテンツの一元管理、EC運用の最適化、オムニチャネル展開への対応など、包括的な支援体制を構築する。具体的には、商品画像・動画・スペック情報などのデジタル資産と商品情報を統合管理し、システム連携を通じて正確な情報配信や更新作業の効率化を実現する。また、GMOメイクショップはEC構築を検討する企業に対し、「CIERTO」の紹介・提案を行う販売連携体制を整備し、企業の課題や規模に応じた柔軟なソリューション提案を可能とする。さらに、共同セミナーやプロモーションを通じ、EC・マーケティング領域の課題解決に向けた情報発信も強化する。

「CIERTO」は、DAMとPIMを統合した国産のDXソリューションとして、2024年に「CIERTO PIM」が総務省支援の「ASPICクラウドアワード」で準グランプリを受賞するなど高い実績と技術力を有しており、今回の協業により、幅広い業種への展開が期待される。《AK》