*10:21JST マイクロアド---関連会社IZULCA販売のブランド米がTikTok Shop全商品・ライブ配信販売で週間売上1位を記録

マイクロアド＜9553＞は27日、関連会社IZULCAがTikTok Shopの47マルシェで販売する、但馬米穀の豊岡産ブランド米「にじのきらめき」が、2025年11月13日〜19日の期間、TikTok Shopの全商品部門およびライブ配信販売部門の両部門で1位を獲得したと発表した。

「にじのきらめき」は、続く11月17日〜23日の集計期間においても1位を維持した。ランキングはTikTok ShopのGMV（流通取引総額）に基づき算出されている。本商品は、つややかな炊き上がりと上質な甘み、粘りすぎず粒立ちの良いほどよい弾力が特長で、但馬米穀が土壌・水・栽培方法にこだわり、徹底した品質管理のもとで生産している。IZULCAは、企画立案からアカウント開設、販売までを一貫して行っており、「全商品」「ライブ配信販売」の両カテゴリで1位を獲得したことから、同社のコンテンツ企画力や販売ノウハウがユーザーの購買行動に結びついたと考えられる。

また、地方特産品・農産物というジャンルにおいて、生産者の顔が見えるライブ配信や鮮度・品質の訴求がユーザーのエンゲージメント向上に寄与した。

今後もIZULCAは、他の地方特産品や農産物のライブコマース支援を推進し、地方創生と地域経済の活性化に一層貢献していくとしている。《AK》