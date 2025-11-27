関連記事
ミガロホールディングス 「FreeiD」が北海道ジェイ・アール都市開発の「ジュノール千歳真々地」に導入
ミガロホールディングス＜5535＞は19日、グループ会社であるDXYZが提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD（フリード）」が、北海道ジェイ・アール都市開発が建設中の賃貸マンション「ジュノール千歳真々地」に導入されることを発表した。
「ジュノール」は、鉄道の利便性と魅力ある生活環境を兼ね備えたJR北海道グループの賃貸マンションブランドであり、今回の導入物件では「心はホット、くらしはスマート」をコンセプトに、非接触かつ安心・快適な居住環境を提供することを目指している。
FreeiDは、エントランスやポスト一体型宅配ボックスに設置され、入居者は顔認証によるスムーズな入館や荷物の受け取りが可能となる。
FreeiDは、一度の顔登録により、入退・決済・本人確認を行える統合型顔認証IDプラットフォームであり、マンション向け「FreeiDマンション」では、鍵を一切使わずに生活できる「オール顔認証マンション」を実現。2025年10月末時点で導入実績は271棟に達している。《AK》
