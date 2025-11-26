*14:47JST ダイナミックマッププラットフォーム---3Dmapspocket(R)をv3.2に機能更新

ダイナミックマッププラットフォーム＜336A＞は25日、高精度３次元点群データのビューアーサービス「3Dmapspocket(R)」の機能アップデートを実施し、Googleストリートビューとのデュアルビュー表示機能を新たに実装し、バージョンv3.2としてリリースしたと発表した。

本サービスは、全国の高速道路・自動車専用道路および主要幹線道路を対象に取得した高精度３次元点群データをWebブラウザ上で閲覧できるデータプラットフォームである。今回のアップデートでは、利用者から寄せられた「計測場所の特定を効率化したい」「現場の雰囲気をつかみやすくしてほしい」といった声を踏まえ、Googleストリートビューとのデュアルビュー表示機能を新たに実装した。

これにより、現実の道路の様子を点群データとストリートビュー画像で並列に確認できるようになり、現場状況の把握や計測・分析業務における操作性・視認性の向上が期待される。

同社は今後もユーザーとの対話を重ねながら、提供カバレッジの拡大および機能の継続的な向上を通じて、さらなるユーザビリティの向上に取り組むとしている。《AK》