*14:43JST ティアンドエスグループ---事業計画及び成長可能性

ティアンドエスグループ＜4055＞は25日、2025年9月期における事業部門別のKPI達成状況および中期KPI目標を発表した。

同社はすでに2031年9月期の財務目標として、売上高100億円、EBITDA20億円、時価総額300億円を掲げており、これを達成するための中期KPI目標を設定した。

前期（2025年9月期）においては、システム開発事業本部のKPI（年間受注工数）およびITサービス事業本部のKPI（エンジニア数）の達成率がいずれも95％であったものの、AI関連のソフトウェア開発などを手掛けるイントフォーのKPI（年間受注工数）の達成率は102％と好調に推移した。

中期的なKPI目標としては、2031年9月期までにシステム開発事業本部の年間受注工数を前期実績比1.52倍の1,684人月へ、ITサービス事業本部のエンジニア数を同1.38倍の456人へ、イントフォーの年間受注工数を同2.38倍の861人月へ引き上げる計画としている。《AK》