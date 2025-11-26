*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 アサカ理研、フォースタ、アスカネットなど

銘柄名<コード25日終値⇒前日比

第一稀元素化学工業＜4082＞ 1277 -59

有証売却益計上も利食い売りが優勢。

アステリア＜3853＞ 1112 -67

信用買い方の手仕舞い売りが優勢で。

ネットプロHD＜7383＞ 579 -31

決算ネガティブ視続き戻り鈍い。

サンリオ＜8136＞ 5296 -226

先週末は自社株買い評価で上昇も。

ギフティ＜4449＞ 1044 -64

安値圏からの自律反発にも一巡感で戻り売り。

第一生命HD＜8750＞ 1185.5 -51

米国利下げ期待再燃などマイナス視か。

ANYCOLOR＜5032＞ 6160 -280

自律反発一巡で戻り売りが優勢に。

カプコン＜9697＞ 3777 -157

先週末強い動きも戻り売りに押される。

アイフリーク＜3845＞ 253 +32

相対取引による大株主の異動が発表されている。

インタートレード＜3747＞ 776 +69

持分変動利益の計上で業績予想を上方修正。

アサカ理研＜5724＞ 2597 +265

レアアース関連としての関心が続く。

サイバーステップ＜3810＞ 288 -67

一部のオンライン記事を警戒材料視か。

ストライダーズ＜9816＞ 333 -14

成成の大量保有を材料に直近で急伸の反動。

ラクオリア創薬＜4579＞ 689 +39

胃酸分泌抑制剤tegoprazanの韓国物質特許訴訟について

大法院（第三審）も全件勝訴判決。

地域新聞社＜2164＞ 267 +2

人材コンサルティング事業などを行うUniGrowthと

将来的な経営統合に向けた協議開始で基本合意。

WillSmart＜175A＞ 947 -41

25年12月期業績予想を下方修正。

アクシスC＜9344＞ 931 +40

株主優待制度を新設すると発表し前週末買われる。

25日も買い人気継続。

MFS＜196A＞ 282 -6

全国保証＜7164＞との資本業務提携手掛かりに前週末買われる。

25日は人気離散。

IIF＜6545＞ 606 +0

経産省「中小企業両立支援ハブ事業」で実証事業に参画。上値は重い。

GENDA<9166> 691 -24

10月の売上高が64.8％増と9月の47.7％増から伸び率が拡大し

前週末買われる。25日は人気離散。

フォースタ<7089> 2020 +194

引き続き1対2の株式分割とスパークス・グループ<8739>との

資本業務提携発表など手掛かり。

コンヴァノ<6574> 108 -16

26年3月期利益予想を下方修正。

アスカネット<2438> 364 +29

発行済株式数の3.86％上限の自社株買い発表。