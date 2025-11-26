*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1メディア総研、アドバンテスト、ソフトバンクグループなど

銘柄名<コード>25日終値⇒前日比

日本ビジネスシステムズ＜5036＞ 1461 +74

発行済株式数の2.63％上限の自社株買い発表。

NISSHA＜7915＞ 1171 +33

発行済株式数の5.58％の自社株消却発表。

アクシージア＜4936＞ 417 +1

特別株主優待を発表。上値は重い。

島津製＜7701＞ 4464 +106

国内証券が投資判断と目標株価を引き上げ。

協和キリン＜4151＞ 2641 +73.5

軟骨無形成症向け治療薬の最終治験開始。

メディア総研＜9242＞ 2167 +400

株主優待制度を導入。

日本板硝子＜5202＞ 502 +45

ウクライナ復興需要への期待感も先行。

住友電気工業＜5802＞ 6062 +364

米ハイテク株高で電線株も総じて上昇。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 4177 +262

米半導体関連株上昇の流れが波及。

MARUWA＜5344＞ 43360 +1810

東海東京証券では投資判断を格上げ。

レンゴー＜3941＞ 1081 +56

野村證券では目標株価を引き上げ。

エーザイ＜4523＞ 5023 +346

競合のアルツハイマー病治療薬の試験失敗で。

ニチコン＜6996＞ 1563 +78

引き続き決算説明会の好内容を材料視。

北陸電力＜9505＞ 987.5 +50.1

柏崎刈羽原発再稼働容認で電力株の一角高い。

TOPPAN＜7911＞ 4309 +191

野村アセットマネジメントの保有比率が上昇。

アドバンテスト＜6857＞ 19080 +765

24日の米SOX指数上昇の流れが波及。

キオクシアHD＜285A＞ 9853 -177

米半導体株高でサンディスクも13％超の上昇に。

アンリツ＜6754＞ 2272 +89.5

米キーサイトが好決算発表で株高となり。

北海道電力＜9509＞ 1151 +54

泊原発再稼働への期待も高まる。

日本毛織＜3201＞ 1766 +72

増配や自社株消却を発表で。

ソフトバンクグループ<9984> 15390 -1700

グーグルとオープンAIの競争激化を懸念。

三井金属<5706> 17480 -810

AI関連上昇の中で逆行安、利食い売りなど需給要因か。

M＆A総研<9552> 1167 -38

直近では野村證券が目標株価を引き下げている。

東京電力HD<9501> 765.5 -52.4

新潟県知事の原発再稼働容認も反応乏しく出尽くし感。《CS》