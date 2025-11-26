関連記事
前日に動いた銘柄 part1メディア総研、アドバンテスト、ソフトバンクグループなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1メディア総研、アドバンテスト、ソフトバンクグループなど
銘柄名<コード>25日終値⇒前日比
日本ビジネスシステムズ＜5036＞ 1461 +74
発行済株式数の2.63％上限の自社株買い発表。
NISSHA＜7915＞ 1171 +33
発行済株式数の5.58％の自社株消却発表。
アクシージア＜4936＞ 417 +1
特別株主優待を発表。上値は重い。
島津製＜7701＞ 4464 +106
国内証券が投資判断と目標株価を引き上げ。
協和キリン＜4151＞ 2641 +73.5
軟骨無形成症向け治療薬の最終治験開始。
メディア総研＜9242＞ 2167 +400
株主優待制度を導入。
日本板硝子＜5202＞ 502 +45
ウクライナ復興需要への期待感も先行。
住友電気工業＜5802＞ 6062 +364
米ハイテク株高で電線株も総じて上昇。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 4177 +262
米半導体関連株上昇の流れが波及。
MARUWA＜5344＞ 43360 +1810
東海東京証券では投資判断を格上げ。
レンゴー＜3941＞ 1081 +56
野村證券では目標株価を引き上げ。
エーザイ＜4523＞ 5023 +346
競合のアルツハイマー病治療薬の試験失敗で。
ニチコン＜6996＞ 1563 +78
引き続き決算説明会の好内容を材料視。
北陸電力＜9505＞ 987.5 +50.1
柏崎刈羽原発再稼働容認で電力株の一角高い。
TOPPAN＜7911＞ 4309 +191
野村アセットマネジメントの保有比率が上昇。
アドバンテスト＜6857＞ 19080 +765
24日の米SOX指数上昇の流れが波及。
キオクシアHD＜285A＞ 9853 -177
米半導体株高でサンディスクも13％超の上昇に。
アンリツ＜6754＞ 2272 +89.5
米キーサイトが好決算発表で株高となり。
北海道電力＜9509＞ 1151 +54
泊原発再稼働への期待も高まる。
日本毛織＜3201＞ 1766 +72
増配や自社株消却を発表で。
ソフトバンクグループ<9984> 15390 -1700
グーグルとオープンAIの競争激化を懸念。
三井金属<5706> 17480 -810
AI関連上昇の中で逆行安、利食い売りなど需給要因か。
M＆A総研<9552> 1167 -38
直近では野村證券が目標株価を引き下げている。
東京電力HD<9501> 765.5 -52.4
新潟県知事の原発再稼働容認も反応乏しく出尽くし感。《CS》
スポンサードリンク