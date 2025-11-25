*15:51JST 11月25日本国債市場：債券先物は135円24銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年12月限

寄付135円26銭 高値135円26銭 安値134円98銭 引け135円00銭

2年 476回 0.965％

5年 180回 1.318％

10年 379回 1.795％

20年 193回 2.811％



25日の債券先物12月限は135円26銭で取引を開始し、135円00銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.50％、10年債は4.04％、30年債は4.68％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.69％、英国債は4.54％、オーストラリア10年債は4.42％、NZ10年債は4.13％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 独・7-9月期国内総生産改定値（予想：前年比+0.3％、速報：+0.3％）

・22：30 米・9月生産者物価コア指数（予想：前年比+2.7％、8月：＋2.8％）

・22：30 米・9月小売売上高（予想：前月比＋0.4％、8月：+0.6％）

・22：30 米・9月S&P CS20都市住宅価格指数（予想：前年比+1.40％、8月：+1.58％）

・24：00 米・11月CB消費者信頼感指数（予想：93.4、10月：94.6）

・24：00 米・8月企業在庫（予想：0.0％、7月：0.2％）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》