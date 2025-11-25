*15:24JST ZETA---『４℃ JEWELRY ONLINE SHOP』にサイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入

ZETA＜6031＞は25日、エフ・ディ・シィ・プロダクツが運営する公式サイト「４℃ JEWELRY ONLINE SHOP」にEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」が導入されたことを発表した。

エフ・ディ・シィ・プロダクツは「４℃」をはじめ「Canal ４℃」「EAUDOUCE（オデュース）４℃」など計7ブランドを手がけ、全国に100店舗以上を展開している。運営する公式サイト「４℃ JEWELRY ONLINE SHOP」ではネックレス・ピアス・リング・ブレスレットなど多彩なカテゴリのジュエリーを取り扱っているほか、贈る相手やシーンに合わせてアイテムを選べる「プレゼントガイド」など充実したサービスを提供している。

同サイトにはすでにレビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」が導入されており、UXの向上をサポートしている。今回のEC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」の導入により、ユーザー体験の向上を支援する。

「ZETA CXシリーズ」は、各製品が相互に補完・強化しあうことで導入効果を高め、クロスセルの機会を創出する。大手企業を中心に複数製品での導入が進んでおり、ECサイト内における売上や回遊率の向上・CVR改善などの効果が確認されている。

同社はAIなどを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供する。《AK》