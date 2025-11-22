*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 AIストーム、ライフドリンク カンパニー、サイボウズなど

銘柄名<コード>21日終値⇒前日比

AIストーム＜3719＞ 510 +48

25年12月期復配発表。

サンリオ＜8136＞ 5522 +280

発行済株式数の1.34％上限の自社株買い発表。

CAICAD＜2315＞ 101 +15

日本円ステーブルコイン「JPYC」決済ソリューションの提供開始。

HENNGE＜4475＞ 1317 +43

発行済株式数の2.2％上限の自社株買い発表。

CRGHD＜7041＞ 334 +14

配当方針の変更と初配実施を発表。

DWTI＜4576＞ 99 +2

フックス角膜内皮変性症治療剤「K-321」のグローバル第3相臨床試験で

被験者の観察期間完了。

ユニチカ＜3103＞ 304 +27

売り方の買い戻し圧力強まる格好か。

ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 2153 +183

ディフェンシブ性などから資金シフトも。

サイボウズ＜4776＞ 3330 +255

21日は内需系銘柄に資金シフトの動き。

朝日インテック＜7747＞ 2893 +207

野村證券では目標株価を引き上げ。

エムスリー＜2413＞ 2635 +170

半導体・AI関連大幅安で資金シフト。

インフォマート＜2492＞ 352 +10

内需系の中小型グロースの一角に資金向かう。

シグマクシス＜6088＞ 806 +39

11月の窓埋め意識の流れにも。

ギフティ＜4449＞ 1108 +30

25日線突破でリバウンド期待高まるか。

オリンパス＜7733＞ 2071.5 +78.5

朝日インテックの株高なども刺激か。

ニトリHD＜9843＞ 2691.5 +106.5

為替の動き限定的もハイテクから資金シフト。

キオクシアHD＜285A＞ 10030 -1305

米サンディスクが20％超の株価下落に。

三井金属＜5706＞ 18290 -2560

米ハイテク安でAI関連は全般売られる。

アドバンテスト＜6857＞ 18315 -2520

米国市場ではエヌビディアが失速の動きに。

住友電気工業＜5802＞ 5698 -690

AI関連として非鉄金属株が軟調。

ソフトバンクグループ<9984> 17090 -2090

米ナスダック安を反映の動き。

TOWA<6315> 2241 -278

半導体製造装置大手は全面安に。

イビデン<4062> 11330 -1205

他の半導体関連同様に戻り売りが優勢。

日本マイクロニクス<6871> 5960 -450

大手半導体株安に連れ安。

古河電気工業<5801> 8865 -1030

AI関連株安で大手電線株も全面高。

フジクラ<5803> 17325 -1565

AI関連の主力株として売り圧力強まる。《CS》