前日に動いた銘柄 part1 AIストーム、ライフドリンク カンパニー、サイボウズなど
銘柄名<コード>21日終値⇒前日比
AIストーム＜3719＞ 510 +48
25年12月期復配発表。
サンリオ＜8136＞ 5522 +280
発行済株式数の1.34％上限の自社株買い発表。
CAICAD＜2315＞ 101 +15
日本円ステーブルコイン「JPYC」決済ソリューションの提供開始。
HENNGE＜4475＞ 1317 +43
発行済株式数の2.2％上限の自社株買い発表。
CRGHD＜7041＞ 334 +14
配当方針の変更と初配実施を発表。
DWTI＜4576＞ 99 +2
フックス角膜内皮変性症治療剤「K-321」のグローバル第3相臨床試験で
被験者の観察期間完了。
ユニチカ＜3103＞ 304 +27
売り方の買い戻し圧力強まる格好か。
ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 2153 +183
ディフェンシブ性などから資金シフトも。
サイボウズ＜4776＞ 3330 +255
21日は内需系銘柄に資金シフトの動き。
朝日インテック＜7747＞ 2893 +207
野村證券では目標株価を引き上げ。
エムスリー＜2413＞ 2635 +170
半導体・AI関連大幅安で資金シフト。
インフォマート＜2492＞ 352 +10
内需系の中小型グロースの一角に資金向かう。
シグマクシス＜6088＞ 806 +39
11月の窓埋め意識の流れにも。
ギフティ＜4449＞ 1108 +30
25日線突破でリバウンド期待高まるか。
オリンパス＜7733＞ 2071.5 +78.5
朝日インテックの株高なども刺激か。
ニトリHD＜9843＞ 2691.5 +106.5
為替の動き限定的もハイテクから資金シフト。
キオクシアHD＜285A＞ 10030 -1305
米サンディスクが20％超の株価下落に。
三井金属＜5706＞ 18290 -2560
米ハイテク安でAI関連は全般売られる。
アドバンテスト＜6857＞ 18315 -2520
米国市場ではエヌビディアが失速の動きに。
住友電気工業＜5802＞ 5698 -690
AI関連として非鉄金属株が軟調。
ソフトバンクグループ<9984> 17090 -2090
米ナスダック安を反映の動き。
TOWA<6315> 2241 -278
半導体製造装置大手は全面安に。
イビデン<4062> 11330 -1205
他の半導体関連同様に戻り売りが優勢。
日本マイクロニクス<6871> 5960 -450
大手半導体株安に連れ安。
古河電気工業<5801> 8865 -1030
AI関連株安で大手電線株も全面高。
フジクラ<5803> 17325 -1565
AI関連の主力株として売り圧力強まる。《CS》
