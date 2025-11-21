*14:05JST 学情---「Ｒｅ就活キャンパス」、10月Web会員登録数は前年同月比91.9%

学情＜2301＞は19日、同社が運営するスカウト型就職サイト「Ｒｅ就活キャンパス」について、2025年10月のWeb会員登録数が、前年同月比91.9%となったことを発表した。対象は大学3年生(2027年卒)で、就職活動の早期化の影響により、一定数の学生が前月までに登録を完了していたことが、前年割れの要因とされる。

一方、インターンシップへの応募数は前年同月比145.3%と大幅に増加し、秋・冬季インターンシップに向けた応募行動の活発化がうかがえる。学生の間で早期の準備・行動を重視する傾向が強まっており、年内に内定を得るケースも想定されるなど、新卒採用市場の早期化が進行している状況が見て取れる。

「Ｒｅ就活キャンパス」は、2025年3月に通年採用型サービスとしてブランドをリニューアルし、全学年を対象に「就職活動準備の進捗度」に応じた情報提供を行っている。さらに、同年9月からは「入社1年後、誰よりも成長できる」を学生向けのコンセプトとし、成長意欲の高い学生層とのマッチング強化を図っている。《AK》