出来高変化率ランキング（10時台）～CAICA D、豊田合などがランクイン

2025年11月21日 10:40

*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～CAICA D、豊田合などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月21日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1487＞ 上米債HE　　　　 7276 　21006.201　 291.36% 0.0035%
＜213A＞ 上日経半　　　　　　2180490 　69403.967　 200.67% -0.0523%
＜2315＞ CAICAD　　　　19919900 　293621.24　 215.71% 0.1744%
＜7282＞ 豊田合　　　　　　　969800 　946328.82　 138.41% -0.0895%
＜1348＞ MXSトピクス　　　471006 　522264.379　 112.07% -0.0049%
＜221A＞ MX日経半　　　　　95410 　20517.638　 85.57% -0.0507%
＜1478＞ iS高配当　　　　　90861 　156452.891　 81.36% 0.0045%
＜8746＞ unbanked　　1562300 　96705.9　 150.12% -0.2373%
＜282A＞ GX半導10　　　　114615 　52269.517　 110.06% -0.0455%
＜346A＞ SP500半　　　　82829 　89416.589　 104.74% -0.0732%
＜1397＞ SMDAM225　　658 　38413.356　 44.74% -0.0245%
＜8217＞ オークワ　　　　　　89000 　46636.76　 44.47% 0.0094%
＜6028＞ テクノプロHD　　　126700 　378813.32　 42.93% -0.0004%
＜3850＞ NTTDIM　　　　19900 　54712.9　 40.18% 0.0224%
＜3446＞ JTECCORP　　80200 　74567.38　 35.47% -0.0313%
＜7874＞ レック　　　　　　　57600 　47475.84　 38.85% 0.036%
＜2842＞ iFナ100ベ　　　12645 　102117.555　 48.56% 0.0398%
＜381A＞ iF米債35　　　　21912 　51284.811　 21.35% 0.0022%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　11446 　117135.521　 12.74% -0.0262%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　　7499 　92780.704　 12.68% -0.038%
<6798> SMK　　　　　　　27900 　60452.1　 4.83% 0.0319%
<2244> GXUSテク20　　446448 　1125270.284　 23.16% -0.0493%
<155A> 情報戦略　　　　　　429900 　466305.48　 39.25% 0.0643%
<2089> NZAMDAXH　　59010 　131071.39　 -5.54% -0.0174%
<356A> GXSPC100　　34882 　37103.379　 3.22% -0.0168%
<429A> テクセンド　　　　　1244300 　3234263.4　 8.38% -0.069%
<3449> テクノフレックス　　41200 　115155.4　 -6.49% -0.0133%
<401A> 霞ヶ関ホテ　　　　　1979 　190890.28　 -0.69% -0.0038%
<6309> 巴工業　　　　　　　79500 　164059.28　 -4.72% 0.0115%
<5891> 魁力屋　　　　　　　23300 　43050.14　 -6.19% -0.0035%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

