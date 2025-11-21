関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～CAICA D、豊田合などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月21日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜1487＞ 上米債HE 7276 21006.201 291.36% 0.0035%
＜213A＞ 上日経半 2180490 69403.967 200.67% -0.0523%
＜2315＞ CAICAD 19919900 293621.24 215.71% 0.1744%
＜7282＞ 豊田合 969800 946328.82 138.41% -0.0895%
＜1348＞ MXSトピクス 471006 522264.379 112.07% -0.0049%
＜221A＞ MX日経半 95410 20517.638 85.57% -0.0507%
＜1478＞ iS高配当 90861 156452.891 81.36% 0.0045%
＜8746＞ unbanked 1562300 96705.9 150.12% -0.2373%
＜282A＞ GX半導10 114615 52269.517 110.06% -0.0455%
＜346A＞ SP500半 82829 89416.589 104.74% -0.0732%
＜1397＞ SMDAM225 658 38413.356 44.74% -0.0245%
＜8217＞ オークワ 89000 46636.76 44.47% 0.0094%
＜6028＞ テクノプロHD 126700 378813.32 42.93% -0.0004%
＜3850＞ NTTDIM 19900 54712.9 40.18% 0.0224%
＜3446＞ JTECCORP 80200 74567.38 35.47% -0.0313%
＜7874＞ レック 57600 47475.84 38.85% 0.036%
＜2842＞ iFナ100ベ 12645 102117.555 48.56% 0.0398%
＜381A＞ iF米債35 21912 51284.811 21.35% 0.0022%
＜2630＞ MXS米株ヘ 11446 117135.521 12.74% -0.0262%
＜2632＞ MXSナ100ヘ 7499 92780.704 12.68% -0.038%
<6798> SMK 27900 60452.1 4.83% 0.0319%
<2244> GXUSテク20 446448 1125270.284 23.16% -0.0493%
<155A> 情報戦略 429900 466305.48 39.25% 0.0643%
<2089> NZAMDAXH 59010 131071.39 -5.54% -0.0174%
<356A> GXSPC100 34882 37103.379 3.22% -0.0168%
<429A> テクセンド 1244300 3234263.4 8.38% -0.069%
<3449> テクノフレックス 41200 115155.4 -6.49% -0.0133%
<401A> 霞ヶ関ホテ 1979 190890.28 -0.69% -0.0038%
<6309> 巴工業 79500 164059.28 -4.72% 0.0115%
<5891> 魁力屋 23300 43050.14 -6.19% -0.0035%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
