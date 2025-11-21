*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 三井金属、野村マイクロ・サイエンス、レナサイエンスなど

銘柄名<コード20日終値⇒前日比

三井金属＜5706＞ 20850 +1450

AU関連株上昇に連れ高へ。

野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 3170 +165

半導体関連の一角として買いが先行。

東京海上＜8766＞ 5350 -461

通期純利益予想は下方修正しており。

Link-U グループ＜4446＞ 861 -38

信用買い方の見切り売り優勢が継続。

東京電力HD＜9501＞ 834 -34

柏崎刈羽原発で秘密文書の管理不備と伝わり。

DmMiX＜7354＞ 279 -10

決算発表後の株価上昇分をほぼ埋める動きに。

神戸物産＜3038＞ 3761 -189

ドル高・円安進行で円高メリット銘柄に売り。

ADワークスグループ＜2982＞ 420 -24

ボックスレンジ下抜けで手仕舞い売り優勢。

日本光電工業＜6849＞ 1511.5 -50

UBS証券では投資判断を格下げ。

メルカリ＜4385＞ 2490.5 -71.5

半導体・AI関連株への資金シフトの影響も。

ニトリHD＜9843＞ 2585 -71.5

神戸物産同様に円安の進行をマイナス視。

ストライダーズ＜9816＞ 276 +9

成成の大量保有が明らかとなり。

unbanked＜8746＞ 337 -80

新株予約権発行による潜在的な大幅希薄化を警戒。

RSC＜4664＞ 755 -138

短期的な天井到達感など広がる形に。

レナサイエンス＜4889＞ 1940 +90

PAI-1阻害薬RS5614の動物医薬品分野での研究に着手。

マテリアルグループ＜156A＞ 700 +34

発行済株式数の3.1％上限の自社株買い発表。

MRT＜6034＞ 673 -22

発行済株式数の2.2％上限の自社株買いを発表し19日買われる。

20日は反動安。

トランスGG＜2342＞ 211 -15

19日大幅高の買い人気継続。

アーキテクツSJ＜6085＞ 373 -39

19日ストップ高の反動安。

BTM＜5247＞ 801 +26

子会社が商工中金と「顧客紹介に関するビジネスマッチング契約」締結。

上値は重い。

セレンディップ<7318> 3920 -205

19日までの売り地合いが継続。

フォトシンス<4379> 363 +3

引き続きインドアゴルフスクールを運営する

ステップゴルフとの協業開始が手掛かり。

グリーンモンスター<157A> 846 -216

19日ストップ高で利益確定売りかさむ。

サイバーセキュリ<4493> 1873 -7

アイリッジ<3917>がセキュリティサービス「クラウドファスナー」導入。

上値は限定的。《CS》