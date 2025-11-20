*10:54JST マイクロアド---出資先のMAI社とフォーデジット社が提携、インドネシアで生成AIを活用したソリューション事業を開始

マイクロアド＜9553＞は、出資先であるPT Mahakarya Adi Indonesia（以下、MAI）がデザイン＆テックカンパニーのフォーデジットと業務提携を締結したと発表した。

これにより、MAIはインドネシアにおけるデジタルマーケティング支援を主軸としていた事業体制を拡大し、生成AIとデジタル技術を活用した企業の業務プロセス改善ソリューション事業を開始する。

これまでMAIは、インドネシアにおいて生成AIを活用したビジネスの研究開発を行っており、フォーデジットはそのデジタルデザインの支援を行ってきた。今回の提携によって、両社はその知見を融合させ、インドネシア市場における企業の管理業務、カスタマーサポート、サプライチェーン管理、UI/UX改善などの業務プロセス最適化を目的とするソリューションを共同開発・提供する。

MAIは、フォーデジットとの連携により、生成AIを活用した新たな事業領域を開拓し、現地企業や日系企業に対して業務効率化や生産性向上を支援していく。同社は今後、MAIを連結子会社化することを予定している。《AK》