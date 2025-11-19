関連記事
恵和 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を発表
記事提供元：フィスコ
*14:49JST 恵和---「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」を発表
恵和＜4251＞は14日、「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について発表した。
現在、自己資本利益率(ROE)が10％以上で推移している一方、株価純資産倍率(PBR)は2024年12月期末時点では0.84倍と1倍を下回っており、これは業績のボラティリティや地球の絆創膏事業の撤退、光学製品事業に関する情報開示不足が一因と認識している。
同社は、FY2025からFY2028の中期経営計画を通じて、ROE15％以上・PBR1倍超の達成を目指す方針。
取り組みとして、高付加価値製品の構成比拡大、非事業資産の縮減、投資家との対話強化、IR活動の充実、開示情報の拡充などを進める。また、資本収益性の向上に向けては、利益とバランスシート双方の改善に取り組む。
なお、株主還元については、（１）配当はこれまで表明していた「35円を下限とする」から、「株主資本配当率(DOE)４％、配当性向30％を目安にすること」に変更、（２）機動的な自己株式の取得、（３）保有自己株式の消却検討を挙げている。
今後は年次で進捗をアップデートする予定。《AK》
スポンサードリンク