*14:46JST 恵和---ベトナム・ドイツ・アメリカに海外拠点を設立し、カスタマーサービス・マーケティング機能を拡充

恵和＜4251＞は14日、ベトナム社会主義共和国、ドイツ連邦共和国およびアメリカ合衆国に新規海外拠点の設置を発表。

同社は、中期経営計画「FY2025-2028」の基本方針の１つである経営基盤の強化の一環として、海外のグローバルネットワークの連携強化による海外市場の開拓を推進している。これまでにも、中国、台湾、韓国、アメリカに現地法人を設立し販売体制を構築してきた。

近年、特に光学製品分野において「チャイナプラスワン」の生産拠点として注目され、大手顧客の進出も相次いでいるベトナムに、カスタマーサービスの充実やマーケティング情報の収集を目的として、2025年12月(予定)に、駐在員事務所を設立することとした。また、同中期経営計画において注力すべき成長分野と位置付けているモビリティ関連ビジネスのマーケティング拠点として、多くの先進的なOEM(完成車メーカー)やTier1が所在するドイツおよび米国東部地区に、2025年12月(予定)に、新たに現地法人を設置することとした。《AK》