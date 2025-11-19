関連記事
明豊エンタープライズ 年間優秀社員を表彰する「明豊AWARD 2025」を開催
記事提供元：フィスコ
*10:43JST 明豊エンタープライズ---年間優秀社員を表彰する「明豊AWARD 2025」を開催
明豊エンタープライズ＜8927＞は17日、2025年11月14日にウェスティンホテル東京で「明豊AWARD 2025」を開催し、グループ社員の功績を称える表彰式を行ったと発表した。
アワードには親会社の明豊エンタープライズをはじめ、賃貸管理や建設などのグループ会社から社員およびゲスト約180名が参加。全10賞が設けられ、プロテニス選手の園田彩乃氏と元プロ野球選手の五十嵐亮太氏がプレゼンターとして登壇した。
「新人賞」は、入社後2ヶ月で用地情報を獲得し契約を結んだ佐々木勇弥氏が受賞。「ベストデベロッパー賞」は、年間5件の用地契約を達成した小川萌玖氏が受賞した。
園田氏と五十嵐氏は、それぞれ「新人賞」や「ベストデベロッパー賞」をはじめ、他の受賞者にもプレゼンターとして登壇し、グループの成長を支える社員たちを称えた。
また、当日は、代表取締役会長兼社長の矢吹満氏をはじめ、明豊エンタープライズグループ全6社の社長が囲み取材に応じた。取材には、明豊プロパティーズ社長の竹内智大氏、ハウスセゾンエンタープライズ社長の奥山秀昭氏、明豊エンジニアリング社長の阪本伸司氏、協栄組社長の徳満亮輔氏、東京明豐開發社長の内田千博氏が参加し、今後のグループの方向性や展望について語った。《AK》
スポンサードリンク