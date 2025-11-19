関連記事
前日に動いた銘柄 part1アジアクエスト、ラックランド、ビーマップなど
銘柄名<コード>18日終値⇒前日比
ダイヘン＜6622＞ 8660 -560
株式売出し発表で需給悪化懸念。
サカタインクス＜4633＞ 2218 -121
株式売出し発表。需給悪化を警戒。
倉元＜5216＞ 139 +16
ペロブスカイト太陽電池事業を新設会社に継承。
クラウドW＜3900＞ 921 +122
バッファローの牧寛之社長が大量保有。
アジアクエスト＜4261＞ 4200 +700
株主優待制度導入を発表し前日ストップ高。本日も買い人気継続。
ビーマップ＜4316＞ 955 +150
イスラエルのロボティクス企業製品の日本国内取り扱いを開始。
オーケストラ＜6533＞ 1084 +150
株主優待制度の新設を引き続き材料視。
ラックランド＜9612＞ 1753 +258
業績上方修正や復配を引き続き材料視。
ニチコン＜6996＞ 1453 +144
前日の説明会を受けて見直しの動きに。
アルゴグラフィックス＜7595＞ 1485 +71
保有するSCSK株の売却益計上で純利益を上方修正。
第一稀元素化学工業＜4082＞ 1355 +65
決算発表後はリバウンドの動き強める流れで。
ギフティ＜4449＞ 1045 +67
大和証券では「1」継続で押し目買い優勢。
日本ケミコン＜6997＞ 1318 +35
ニチコンの急伸が刺激材料にも。
ペプチドリーム＜4587＞ 1676 +92.5
決算発表後はアク抜け感が優勢の流れで。
日揮HD＜1963＞ 1835.5 +36.5
野村證券では投資判断を格上げ。
富士電機＜6504＞ 10425 -145
大和証券では投資判断を格上げへ。
朝日インテック＜7747＞ 2717.5 +37.5
第1四半期好決算を引き続き材料視。
Link-U グループ＜4446＞ 954 -90
25日線レベルでリバウンドにも一巡感。
グローバルリンク＜3486＞ 2180 -243
不動産協会がマンション引渡前の転売禁止方針とも伝わり。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 4033 -422
米ハイテク株安でAI・半導体関連は売り優勢。
オルガノ<6368> 12980 -1400
半導体株安で高値圏からの利食い売り優勢。
JX金属<5016> 1616 -188.5
AI関連株が全般売られて戻り売りに押される。
芝浦メカトロニクス<6590> 15500 -1460
半導体製造装置株の下げに引きずられる。
東京応化工業<4186> 5917 -483
前日高値更新も半導体株安で利食い売り優勢。
野村マイクロ・サイエンス<6254> 3135 -305
先週末の決算発表後は見切り売り優勢の流れ。《HM》
