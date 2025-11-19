*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1アジアクエスト、ラックランド、ビーマップなど

銘柄名<コード>18日終値⇒前日比

ダイヘン＜6622＞ 8660 -560

株式売出し発表で需給悪化懸念。

サカタインクス＜4633＞ 2218 -121

株式売出し発表。需給悪化を警戒。

倉元＜5216＞ 139 +16

ペロブスカイト太陽電池事業を新設会社に継承。

クラウドW＜3900＞ 921 +122

バッファローの牧寛之社長が大量保有。

アジアクエスト＜4261＞ 4200 +700

株主優待制度導入を発表し前日ストップ高。本日も買い人気継続。

ビーマップ＜4316＞ 955 +150

イスラエルのロボティクス企業製品の日本国内取り扱いを開始。

オーケストラ＜6533＞ 1084 +150

株主優待制度の新設を引き続き材料視。

ラックランド＜9612＞ 1753 +258

業績上方修正や復配を引き続き材料視。

ニチコン＜6996＞ 1453 +144

前日の説明会を受けて見直しの動きに。

アルゴグラフィックス＜7595＞ 1485 +71

保有するSCSK株の売却益計上で純利益を上方修正。

第一稀元素化学工業＜4082＞ 1355 +65

決算発表後はリバウンドの動き強める流れで。

ギフティ＜4449＞ 1045 +67

大和証券では「1」継続で押し目買い優勢。

日本ケミコン＜6997＞ 1318 +35

ニチコンの急伸が刺激材料にも。

ペプチドリーム＜4587＞ 1676 +92.5

決算発表後はアク抜け感が優勢の流れで。

日揮HD＜1963＞ 1835.5 +36.5

野村證券では投資判断を格上げ。

富士電機＜6504＞ 10425 -145

大和証券では投資判断を格上げへ。

朝日インテック＜7747＞ 2717.5 +37.5

第1四半期好決算を引き続き材料視。

Link-U グループ＜4446＞ 954 -90

25日線レベルでリバウンドにも一巡感。

グローバルリンク＜3486＞ 2180 -243

不動産協会がマンション引渡前の転売禁止方針とも伝わり。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 4033 -422

米ハイテク株安でAI・半導体関連は売り優勢。

オルガノ<6368> 12980 -1400

半導体株安で高値圏からの利食い売り優勢。

JX金属<5016> 1616 -188.5

AI関連株が全般売られて戻り売りに押される。

芝浦メカトロニクス<6590> 15500 -1460

半導体製造装置株の下げに引きずられる。

東京応化工業<4186> 5917 -483

前日高値更新も半導体株安で利食い売り優勢。

野村マイクロ・サイエンス<6254> 3135 -305

先週末の決算発表後は見切り売り優勢の流れ。《HM》