*19:33JST RIZAPグループ---RIZAPが「Ruby biz Grand prix 2025」にて大賞を受賞

RIZAPグループ＜2928＞は17日、子会社であるRIZAPが「Ruby biz Grand prix 2025」において大賞を受賞したことを発表した。

Ruby biz Grand prixは、プログラミング言語「Ruby」を活用してビジネス領域に新たな価値を創造したサービスや商品を表彰するグランプリで、今回で11回目の開催となる。

RIZAPはテック専業企業ではないものの、Ruby を用いた自社開発によってテクノロジー領域に積極的に取り組み、サービスを進化させてきた点が高く評価された。なかでも、リアルとテクノロジーを融合させ、“健康の社会インフラ”を目指す chocoZAP の取り組みが、健康づくりを身近にする新しいモデルとして注目を集めた。

さらに、顧客接点から店舗運営まで徹底してDXを推進したことで、「コンビニジム」として全国1,828店舗にまで拡大し、会員数日本一を達成。こうした急成長を支えた背景には、Ruby／Ruby on Rails を活用した高い開発スピードと生産性があり、社会的インパクトの大きさと技術への挑戦が、今回の受賞につながったとしている。《AK》