プロディライト　「INNOVERA」、電話のセキュリティ対策や業務効率化に役立つ機能を追加する最新アップデートを実施

プロディライト＜5580＞は17日、クラウドPBX「INNOVERA 2.0」において、セキュリティ向上や業務効率化に貢献する4つの新機能を追加したと発表した。
今回のアップデートでは、HENNGE OneとのSSO連携環境におけるログイン方式の選択肢が拡充され、セキュリティポリシーに応じた柔軟な運用が可能となった。
また、非通知や指定番号に対する着信拒否ガイダンスについて、ユーザー自身が音声ファイルをアップロードし再生できる機能が追加された。これにより、企業の対応方針に沿ったカスタマイズが可能となり、信頼性や印象向上にも寄与する。
さらに、ユーザーの所属情報をCSV形式で一括登録できる機能が追加され、初期設定作業の効率化やヒューマンエラーの削減に貢献するほか、社内ツールとのデータ連携も容易となる。加えて、発信者表示連携オプションでは、法人格の表示形式を「そのまま」「漢字略語」「非表示」から選択できるようになり、スマートフォンなど小型端末でも見やすさが向上した。《AK》
