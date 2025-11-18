*18:03JST コレックホールディングス---空室管理の常識を変える「KUDEN」をリリース

コレックホールディングス＜6578＞は17日、子会社であるノイアットが不動産賃貸管理会社向けの空室電気代行サービス「KUDEN(クーデン)」をリリースしたと発表。

本サービス「KUDEN」は、空室期間中の物件において、従来必要であった電力会社への個別契約・手続き・書類作成などの煩雑な事務をワンクリックで開通・停止できる仕組みを提供するもの。

具体的には、管理システムと連携し、ボタンひとつで通電・切電が可能。複数物件を抱える不動産管理会社でも、操作を一元化することでヒューマンエラーを防ぎ、担当者の業務負担を大幅に削減する。

「KUDEN」を導入することで、不動産管理会社は空室期間の電気代を負担することなく、入居者をスムーズに案内できるようになる。結果として、コスト削減と入居者満足度向上を同時に実現し、よりシームレスな管理体験を提供することが可能である。

今後もノイアットでは、「KUDEN」をはじめとするサービスを通じて、多くの顧客の生活を豊かにすることを目指していく。《AK》