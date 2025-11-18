*10:22JST kubell---3Qは2ケタ増収・経常利益まで増益、通期連結業績予想の上方修正を発表

kubell＜4448＞は14日、2025年12月期第3四半期（25年1月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比12.4%増の69.48億円、営業利益が同48.6%増の2.74億円、経常利益が同48.4%増の2.51億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同66.6%減の0.45億円となった。

当第3四半期累計期間においては、主力サービスであるChatworkの顧客基盤をグループ全体のマーケティングエンジンとして活用するため、体制の整備を推進している。BPaaSサービス「タクシタ」においては新規顧客の約6割をChatwork経由で獲得するなど、着実に成果が現れている。また、外部SaaSとの連携によるユーザー基盤を拡大する施策として、社労士事務所向けシェアトップクラスSaaS「社労夢」を提供するエムケイシステム＜3910＞とAPI連携を開始した。さらに、プロダクト主導の成長（PLG）を加速させるため、2025年7月にCPO（最高製品責任者）およびCTO（最高技術責任者）を新設し、経営体制を強化した。BPaaS事業においては、サービスラインナップ強化として2025年8月より新たに採用代行サービス「タクシタ採用」の提供を開始し、中小企業のHR領域における課題解決支援を拡充した。

当第3四半期、Chatworkアカウント事業において、ARR（年間経常収益）72.24億円（前年同期67.31億円）、課金数ID83.4万（同76.8万）、ARPU725.3円（同735.9円）となった。

2025年12月期通期については、通期連結業績予想の上方修正を発表した。売上高が前期比12.0%増（前回予想比3.5%減～0.9%減）の94.85億円、EBITDAが同52.9%増（同0.8%増～30.3%増）の13.10億円、営業利益は同345.1%増（同4.1%増～259.2%増）の4.31億円、経常利益は同435.4%増（同2.3%増～304.1%増）の4.04億円、親会社株主に帰属する当期純利益は0.75億円（同0.34億円増～3.11億円増）としている。《AK》