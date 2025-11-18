関連記事
前日に動いた銘柄 part2サンコール、桜島埠頭、BUYSELLなど
銘柄名<コード>17日終値⇒前日比
資生堂＜4911＞ 2423.5 -242
対中摩擦への警戒感で中国関連が売られる。
JEH＜5889＞ 1877 -146
インバウンド需要への警戒感が優勢となり。
サンリオ＜8136＞ 5459 -354
インバウンド需要の減退などを警戒の動きにも。
TOKYO BASE＜3415＞ 402 -48
日中摩擦で中国事業への警戒感。
ベルーナ＜9997＞ 934 -121
中国事業への警戒感など波及か。
ギフティ＜4449＞ 978 -106
7-9月期の経常増益率鈍化などもマイナス視か。
クレディセゾン＜8253＞ 3637 -304
通期の純利益予想は下方修正している。
共立メンテナンス＜9616＞ 2820 -250
インバウンド関連の一角として売りが波及へ。
H2Oリテイル＜8242＞ 2015 -150.5
インバウンド需要減退懸念で百貨店株には売り。
KPPGHD＜9274＞ 711 -69
通期業績予想を下方修正へ。
TREHD＜9247＞ 1484 -145
上半期決算は市場予想を小幅に下振れ。
テイ・エス テック＜7313＞ 1730 -145
先週末に通期業績予想を下方修正。
ニデック＜6594＞ 2064 -182
第1四半期下方修正で7-9月期も大幅減益に。
寿スピリッツ＜2222＞ 1792.5 -146
インバウンド関連の代表格の一角でもあり。
RSC＜4664＞ 755 +100
ソフトバンクロボティクスと資本業務提携。
シリウスビジョン＜6276＞ 473 +80
新AIを開発して「S-Comet」に搭載と。
サンコール＜5985＞ 1355 +292
業績上方修正と増配を発表。
安永＜7271＞ 1013 +150
業績上方修正で増配も発表へ。
桜島埠頭＜9353＞ 2670 +349
副首都構想への期待も再燃で。
丸運＜9067＞ 962 +107
センコーによるTOB価格にサヤ寄せ続く。
ライトオン<7445> 286 +26
ワールドが完全子会社化を発表。
AIストーム<3719> 452 +39
業績上方修正を引き続き材料視。
エスクリ<2196> 180 -63
ノバレーゼとの合併方針伝わり先週末に急伸も。
倉元製作所<5216> 123 -23
今期経常益は赤字に下方修正。
Bitcoin Japan<8105> 524 -100
先週後半からは処分売り集まる展開が継続。
unbanked<8746> 437 -39
上半期最終赤字決算マイナス視か。
タウンズ<197A> 497 -72
第1四半期は大幅経常減益に。
リベルタ<4935> 1853 -247
第3四半期累計経常赤字は前年比拡大。
ホリイフード<3077> 565 -39
業績上方修正も小幅にとどまり。
ビーロット<3452> 1544 -194
第3四半期は累計経常減益決算に。
イクヨ<7273> 874 -125
先週末に決算発表も出尽くし感優勢か。
マイクロアド<9553> 576 +80
営業利益が前期99.4％増・今期33.0％増予想。株主優待制度導入も発表。
シェアリングT<3989> 1040 +110
営業利益が前期15.9％増・今期13.3％増予想。
PXB<6190> 443 -88
26年3月期業績予想を下方修正。
THECOO<4255> 1750 +289
25年12月期利益予想を上方修正し前週末ストップ高。本日も買い優勢。
ヒューマンT<5621> 1952 -386
上期営業利益20.4％増。第1四半期の39.7％増から増益率縮小。
ナルネット<5870> 1020 +80
26年3月期業績予想を上方修正。
Schoo<264A> 580 -100
営業利益が前期2.4倍だが今期8.3％減予想と発表。
BUYSELL<7685> 3760 +390
25年12月期利益予想を上方修正。
データセク<3905> 2340 -161
上期営業損益が13.70億円の赤字。
第1四半期の3.42億円の赤字から赤字幅拡大。
モンスターラボ<5255>199 +28
通期予想の営業利益3.60億円に対し第3四半期累計の営業利益6.13億円。《CS》
