関連記事
シンシア 業績予想の修正（上方修正）および配当予想の修正（増配）
記事提供元：フィスコ
*20:56JST シンシア---業績予想の修正（上方修正）および配当予想の修正（増配）
シンシア＜7782＞は14日開催の取締役会で、2025年5月15日に公表した2025年12月期の連結業績予想及び配当予想の修正を決議した。
売上高は前回予想比1.1％（0.80億円）増の72.87億円。営業利益は前回予想比41.2％（1.41億円）増の4.83億円。経常利益は前回予想比32.9％（1.03億円）増の4.16億円。親会社株主に帰属する純利益は前回予想比36.5％（0.72億円）増の2.71億円。1株当たり連結当期純利益は前回予想比11.26円増の41.85円。
同社の売上高は、拡大するコンタクトレンズ市場の需要を着実に捉え、同社ブランド製品・プライベートブランド製品ともに好調に推移したことに加え、システム事業においても、リユース業界の好調な市況による顧客の店舗拡大需要を捉えたことにより伸長した。利益面については、為替施策による安定的な利益創出の実現に加え、経費使途をあらためて精査することで費用効率の向上を果たし、コスト削減に大きく寄与した。これらの結果、2025年5月15日に公表した2025年12月期通期の売上高および各段階利益の予想を上回る見込みとなったことから、業績予想を修正した。
連結業績予想の修正を踏まえ、2025年12月期の期末配当金は1株当たり4.00円増配し、17.00円となった。同社は将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としており、株主への利益還元を重要課題の一つとして位置付けている。《AK》
スポンサードリンク