*20:34JST アトラグループ---業績予想の修正
アトラグループ＜6029＞は14日、2025年７月17日に公表した2025年12月期の連結業績予想を修正した。
売上高は前回予想据置38.00億円。営業利益は前回予想比33.3％（0.30億円）増の1.20億円。経常利益は前回予想比52.9％（0.45億円）増の1.30億円。親会社株主に帰属する純利益は前回予想比27.4％（0.43億円）増の2.00億円。1株当たり連結純利益は前回予想比4.19円増の19.48円。
同社の療養費請求代行事業であるアトラ請求サービス会員の新規開設院の入会および他社システム利用院の乗換え契約の獲得が、上期に引き続き好調に推移した。また、A-COMSシステムと連携した新オプションサービスの稼働による継続課金売上の構築に注力した。機材消耗品販売においては、療養費が減少傾向となる中、保険適用外の症状改善の自費施術や、予防に係る自費施術を拡大することを目的とした自費施術に使用する新オリジナル機材の拡販に注力した。引き続き新商品の売上比率が継続して向上する見込み。これらの結果、通期の営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益が、計画を上回る見込みとなったことから、修正を発表した。《AK》
