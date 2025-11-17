*19:21JST 冨士ダイス---2Qは増収・営業利益は2ケタ増益、超硬製金型類とその他の超硬製品が増収

冨士ダイス＜6167＞は14日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比1.7%増の84.17億円、営業利益が同10.7%増の3.22億円、経常利益が同22.3%減の3.06億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同21.5%減の1.96億円となった。

超硬製工具類の売上高は20.49億円（前年同期比0.2％減）となった。昨年度好調であった熱間圧延ロールの売上が低調に推移したものの、冷間圧延関連の工具等が堅調に推移した。

超硬製金型類の売上高は23.01億円（前年同期比12.1％増）となった。昨年度に引き続き好調な製缶金型や電池関連金型に加え、モーターコア用金型の販売が好調に推移した。

その他の超硬製品の売上高は23.47億円（前年同期比8.4％増）となった。昨年度好調だった半導体製造装置向けの需要は落ち着いたものの、超硬素材の販売が好調に推移した。

超硬以外の製品の売上高は17.19億円（前年同期比14.3%減）となった。混錬工具等の販売が低調に推移した。

2026年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比6.5%増の176.70億円、営業利益が同22.9%増の6.00億円、経常利益が同16.1%増の7.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同8.0%増の4.60億円とする期初計画を据え置いている。《NH》