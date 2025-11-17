*16:46JST 不二精機---3Qは増収・2ケタ増益、射出成形用精密金型及び成形システム事業が増収

不二精機＜6400＞は14日、2025年12月期第3四半期（25年1月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比6.9%増の66.37億円、営業利益が同42.5%増の4.00億円、経常利益が同45.5%増の3.84億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同120.2%増の2.43億円となった。

同社グループは、中期スロ－ガンとして「安心をお届けする不二精機グループ」を掲げ、品質管理体制の徹底強化によるグループ一体となった顧客満足の更なる追求を図り、精密金型のコア技術をもとに自動車及び二輪車などの成形事業分野への積極的な展開を行い、顧客への高付加価値製品の提供による安定受注の拡大に努めた。当第3四半期連結累計期間の売上高は、精密成形品その他事業の売上高が減少した一方、射出成形用精密金型及び成形システム事業の売上高が増加した。

2025年12月期通期については、売上高が前期比6.9%増の88.19億円、営業利益が同8.9%増の4.40億円、経常利益が同32.3%増の4.34億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同77.7%増の2.47億円とする8月8日発表の修正計画を据え置いている。《NH》