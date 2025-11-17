*12:12JST ヒューマンクリエイションホールディングス---25年9月期2ケタ増収・経常利益まで2ケタ増益、大幅な増配も発表

ヒューマンクリエイションホールディングス＜7361＞は14日、2025年9月期連結決算を発表した。売上高が前期比24.8%増の89.45億円、営業利益が同23.9%増の7.81億円、経常利益が同22.8%増の7.73億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同1.4%減の3.98億円となった。

同社グループは、安定収益基盤であるSES事業と、事業成長基盤である戦略領域事業で構成され、2025年9月期では戦略領域事業が大きく成長し、売上構成比の40％超となることで売上の拡大に貢献した。戦略領域事業では、グループ各社での連携強化を図り、さらなる事業成長貢献を図るとされている。さらには、2023年における日鉄ソリューションズ及びアドバンスト・メディアとの資本業務提携の締結以降も、M&Aにより2024年2月1日付でTARAを連結子会社化、2025年4月1日付でHCフィナンシャル・アドバイザー（旧 ペアキャピタル）を連結子会社化するなど、インオーガニックでの非連続的な成長の実現にも積極的に取り組んだ。さらには、2030年9月期を最終年とした【新】中長期経営方針を策定している。

2026年9月期通期の連結業績予想については、売上高は前期比11.8%増の100.05億円、営業利益は同0.5%増の7.85億円、経常利益は同0.7%増の7.79億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同9.5%増の4.36億円を見込んでいる。《NH》