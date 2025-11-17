*11:03JST ミライト・ワン---2Qは増収・2ケタ以上の増益、注力中のデータセンター関連事業が受注増

ミライト・ワン＜1417＞は13日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比3.6%増の2,588.36億円、営業利益が同67.8%増の78.51億円、経常利益が同74.4%増の85.30億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同226.1%増の46.25億円となった。

当中間連結会計期間における連結業績は、環境・社会イノベーション事業では、土木工事で受注増、電気・空調工事で売上増となった。ICTソリューション事業ではグローバル事業、物販で受注、売上増となった。NTT事業では、モバイル工事で受注、売上増に加え、アクセス工事でも売上増となった。マルチキャリア事業では、受注・売上ともに微減となった。なお、事業拡大に取り組んでいるデータセンター関連事業では、受注増となっている。

2026年3月期通期の連結業績予想については、売上高は前期比7.2%増の6,200.00億円、営業利益は同21.5%増の340.00億円、経常利益は同23.8%増の340.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同22.2%増の210.00億円とする期初計画を据え置いている。《NH》