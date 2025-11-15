*08:03JST 米国株式市場はまちまち、ハイテクが回復（14日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（14日）

DEC24

Ｏ 50165（ドル建て）

Ｈ 50815

Ｌ 49755

Ｃ 50490 大証比+160（イブニング比+70）

Vol 5767



DEC24

Ｏ 50095（円建て）

Ｈ 50760

Ｌ 49700

Ｃ 50430 大証比+100（イブニング比+10）

Vol 30308

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（14日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル154.51円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、日本電

産＜6594＞、日本郵政＜6178＞、豊田自動織機＜6201＞、ソニー＜6758＞、オリエンランド<

4661>、トヨタ自動車＜7203＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 204.08 0.82 3153 -27

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.79 0.35 2440 -11

8035 (TOELY) 東京エレク 103.98 -2.00 32132 282

6758 (SONY.N) ソニー 30.12 0.68 4654 -46

9432 (NTTYY) NTT 24.43 0.17 151 -0.2

8058 (MTSUY) 三菱商事 24.19 0.43 3738 -12

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.91 -0.46 5085 2

9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.52 0.33 56427 -73

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 63.85 0.12 19731 -49

4063 (SHECY) 信越化学工業 14.99 0.19 4632 -9

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 123.46 3.17 9538 28

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 17.48 0.91 4501 171

8031 (MITSY) 三井物産 532.25 11.20 4112 9

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.47 0.09 8089 -14

4568 (DSNKY) 第一三共 22.54 0.80 3483 -22

9433 (KDDIY) KDDI 17.14 0.25 2648 -1.5

7974 (NTDOY) 任天堂 21.86 0.21 13510 65

8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.29 0.73 5916 -6

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.07 0.34 1549 -7.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.36 0.15 5674 -11

6902 (DNZOY) デンソー 13.72 0.49 2120 -10.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.56 0.64 8208 95

4661 (OLCLY) オリエンランド 20.27 0.57 3132 -30

8411 (MFG.N) みずほFG 7.05 0.26 5446 146

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.26 0.09 20488 -107

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.29 0.05 4416 -27

7741 (HOCPY) HOYA 156.67 1.74 24207 22

6503 (MIELY) 三菱電機 54.76 0.00 4230 -7

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.00 0.04 3090 -19

7751 (CAJPY) キヤノン 29.33 0.75 4532 3

6273 (SMCAY) SMC 18.62 0.03 57540 540

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.69 0.00 1497 -260.5

6146 (DSCSY) ディスコ 30.60 0.60 47280 -10

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.15 0.24 2032 -7

8053 (SSUMY) 住友商事 31.77 0.54 4909 13

6702 (FJTSY) 富士通 26.90 0.59 4156 -17

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 110.17 -0.56 17022 -338

5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.58 0.48 7287 -27

6178 (JPPHY) 日本郵政 8.88 0.00 1372 -89.5

8002 (MARUY) 丸紅 261.90 4.72 4047 10

6723 (RNECY) ルネサス 6.25 -0.04 1931 -4

6954 (FANUY) ファナック 16.58 0.25 5124 -29

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 21.61 0.57 3339 -7

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.10 1.30 1756 -3.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 33.92 0.20 5241 1

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.63 -0.02 3285 -22

6594 (NJDCY) 日本電産 3.40 -0.13 2101 -145

6857 (ATEYY) アドバンテスト 127.80 0.60 19746 216

4543 (TRUMY) テルモ 15.29 0.12 2362 -12

8591 (IX.N) オリックス 26.23 0.19 4053 14

（時価総額上位50位、1ドル154.51円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（14日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.10 2333 224 10.62

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 17.48 4501 171 3.95

8830 (SURYY) 住友不動産 24.38 7534 249 3.42

8411 (MFG.N) みずほFG 7.05 5446 146 2.75

8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 5.72 4417 52 1.19

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（14日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.69 1497 -260.5 -14.82

2801 (KIKOY) キッコーマン 15.73 1215 -160 -11.64

6594 (NJDCY) 日本電産 3.40 2101 -145 -6.46

6178 (JPPHY) 日本郵政 8.88 1372 -89.5 -6.12

5020 (JXHLY) ENEOS 12.88 995 -49.5 -4.74



「米国株式市場概況」（14日）

ＮＹＤＯＷ

終値：47147.48 前日比：-309.74

始値：47222.38 高値：47380.07 安値：46863.05

年初来高値：48254.82 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22900.59 前日比：30.23

始値：22544.73 高値：23073.18 安値：22436.79

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6734.11 前日比：-3.38

始値：6672.14 高値：6774.31 安値：6646.87

年初来高値：6890.89 年初来安値：4982.77

米30年国債 4.749％ 米10年国債 4.15％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均309.74ドル安の47147.48ドル、ナスダックは30.

23ポイント高の22900.59で取引を終了した。

人工知能（AI）バブル懸念に利益確定売りが継続し、寄り付き後、下落。利下げ期

待の後退も更なる売り材料となり、続落した。その後、値ごろ感からハイテクが買

い戻され、ナスダックは上昇に転じた。ダウも下げ幅を縮小しまちまちで終了。セ

クター別ではエネルギーやソフトウェア・サービスが上昇、ヘルスケア機器・サー

ビスが下落した。

半導体のマイクロン・テクノロジー（MU）はアナリストの投資判断引き上げや韓国

のサムソンがメモリーチップの販売価格を引き上げているとの報道で、それぞれ買

われた。製薬会社のメルク（MRK）はインフルエンザ治療薬開発中のバイオ、シダ

ラ・セラピューティクス買収で合意したことを発表し、小幅安。スポーツ用品メー

カーのアンダーアーマー（UAA）は、NBAのスター、プロバスケット選手との10年以

上にわたった提携解消が嫌気され下落。ディスカウント小売のウォルマート（WMT）

は、マクミロン最高経営責任者（CEO）退任発表を嫌気し、下落した。

世界中のイベントチケットの売り買いプラットフォーム、スタブハブ（STUB）は第3

四半期決算で損失が拡大したほか、見通しを示さず、警戒感に売られた。中国のオ

ンライン小売、アリババ（BABA）は否定したが、中国軍を支援したとの報道で、大

幅安。

検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）は取引終了後、テキサスで新たな

データセンターに400億ドル投資すると発表したほか、保険バークシャー・ハサウェ

イ（BRK）が新たに同社株を購入したことが届け出で明らかになり、時間外取引で買

われている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》