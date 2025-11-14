*22:25JST Jトラスト---3Qは減収なるも、日本金融事業が2ケタ増収増益の好調が継続

Jトラスト＜8508＞は13日、2025年12月期第3四半期（25年1月-9月）連結決算（IFRS）を発表した。営業収益が前年同期比4.9%減の920.41億円、営業利益が同28.3%増の63.85億円、税引前利益が同2.0%減の59.87億円、親会社の所有者に帰属する四半期利益が同35.5%減の26.13億円となった。

日本金融事業の営業収益は137.45億円（前年同期比14.7％増）、セグメント利益は55.67億円（前年同期比12.5％増）となった。パルティール債権回収において債権回収の順調な増加に伴い実効金利法に基づく簿価修正益が増加したこと、Jトラストグローバル証券において堅調な株式市場を受けてトレーディング利益が増加したこと、Nexus Cardにおいて割賦取扱高の増加により割賦立替手数料が増加したこと等があった。

韓国金融事業の営業収益は330.09億円（前年同期比4.1％減）、セグメント利益は15.95億円（前年同期は1.41億円の損失）となった。銀行業における貸出金が増加したものの、為替の影響等により円換算後の貸出金利息収入が減少となったことや、JT親愛貯蓄銀行において保有有価証券の平均残高の減少及び平均金利の低下により利息収益が減少したこと、また、JT貯蓄銀行において保有短期国債の減少により利息収益が減少したこと等があった。

東南アジア金融事業の営業収益は346.40億円（前年同期比2.6％減）、セグメント利益は10.55億円（前年同期比54.3％減）となった。JTIIにおいて買取債権回収益が増加したことや、Jトラスト銀行インドネシアにおいて金融業務受取手数料が増加した一方で、Jトラスト銀行インドネシアにおいて銀行業における貸出金が減少したことに加えて、為替の影響等により円換算後の貸出金利息収入が減少したことや、資金の効率的利用のため含み益のある保有社債を積極的に売却したことにより債券の平均残高が減少し利息収益が減少したこと等があった。

不動産事業の営業収益は105.52億円（前年同期比28.2％減）、セグメント利益は1.89億円（前年同期比71.9%減）となった。各社において販売用不動産における販売収益が減少した。

投資事業の営業収益は1.45億円（前年同期は0.05億円）、セグメント損失は5.70億円（前年同期は12.21億円 の損失）となった。Jトラストアジアにおいて訴訟費用を圧縮したことや、シンガポールにおいて提起した訴訟の確定判決に基づき、キプロス等において預金差押え等による回収を行った。

その他の事業の営業収益は4.57億円（前年同期比0.5％減）、セグメント損失は0.45億円（前年同期は1.22億円の損失）となった。主にJ Syncが同社グループのシステム開発、コンピュータの運用及び管理業務を行っている。

2025年12月期通期の連結業績予想については、営業収益が前期比5.4%増の1,351.00億円、営業利益が同77.5%増の111.00億円、税引前利益が同42.2%増の119.00億円、親会社の所有者に帰属する当期利益が同7.6%増の65.00億円とする期初計画を据え置いている。《AK》