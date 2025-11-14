*22:19JST RIZAPグループ---2026年3月期配当予想を修正

RIZAPグループ＜2928＞は13日、本日開催の取締役会において、2025年05月15日に公表した2026年03月期（2025年04月01日～2026年03月31日）の配当予想を修正（復配）することを決議したと発表した。

前回予想では第2四半期末0.00円、その他未定であったが、今回修正予想では第2四半期末0.00円、期末0.67円、年間0.67円とした。当期実績は第2四半期末0.00円、前期実績は第2四半期末0.00円、期末0.00円、年間0.00円であった。

連結子会社RIZAPが運営するchocoZAP事業の先行投資を経て前期に黒字化し、同事業が巡航速度に移行しつつあることから、業績が安定化していると判断している。これを踏まえ、2025年05月30日付「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ」のとおり欠損填補を実施し、2025年08月31日付で繰越利益剰余金の欠損を解消した。同日公表の第2四半期決算の実績及び通期見通しを踏まえ、本開示時点において復配に向けた一定の目途が立ったものと判断している。

2026年03月期通期業績予想は期初予想を据え置いているが、足元では業績が期初計画を上回って推移しており、収益力向上施策も成果を上げている。下期からはRIZAPが展開するchocoZAPの成長投資を再開し、再成長フェーズへ移行する予定である。有価証券報告書に連結配当性向20％を基本方針としている旨を記載しており、今回の配当予想修正は当該方針に基づくものである。

本件が実現した場合、同社としては8期ぶりの復配となる。《AK》